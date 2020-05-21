На Донбассе подорвали грузовик ВСУ и устроили обстрел: есть погибший, много раненых

Днем ранее, 20 мая, в Луганской области в селе Трехизбенка в результате взрыва погиб полковник полиции Сергей Губанов, трое военных получили ранения

Еще четверо защитников получили ранения, их доставили в больницу. Потери противника уточняются

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Луганщине в результате обстрела оккупантами грузового автомобиля 21 мая погиб украинский военный.

Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook. Кроме того, один военнослужащий получил ранения и еще четверо – боевые травмы.

"21 мая, на Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо – боевые травмы. Пострадавших воинов было доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", – сказано в сообщении.

Война на Донбассе Иллюстрация

Позже стало известно, что в районе Авдеевки в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации был ранен еще один украинский военный.

В ООС выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и отметили, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

"Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются", – добавили в ООС.

Погибшим оказался Евгений Сафонов с позывным "Сафон". У погибшего осталась мать, брат, жена и 2-летний сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая в Луганской области в селе Трехизбенка в результате взрыва погиб полковник полиции Сергей Губанов, еще трое правоохранителей получили ранения.

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