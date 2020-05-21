На Донбассе подорвали грузовик ВСУ и устроили обстрел: есть погибший, много раненых

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Луганщине в результате обстрела оккупантами грузового автомобиля 21 мая погиб украинский военный.
Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook. Кроме того, один военнослужащий получил ранения и еще четверо – боевые травмы.
"21 мая, на Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо – боевые травмы. Пострадавших воинов было доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", – сказано в сообщении.
Война на Донбассе
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Позже стало известно, что в районе Авдеевки в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации был ранен еще один украинский военный.
В ООС выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и отметили, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными.
"Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются", – добавили в ООС.
Погибшим оказался Евгений Сафонов с позывным "Сафон". У погибшего осталась мать, брат, жена и 2-летний сын.
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая в Луганской области в селе Трехизбенка в результате взрыва погиб полковник полиции Сергей Губанов, еще трое правоохранителей получили ранения.
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