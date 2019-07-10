На Чернобыльской АЭС запустят новое укрытие: что о нем известно

В Украине 10 июля введут в эксплуатацию арку над саркофагом на Чернобыльской АЭС.

Это крупнейшая в мире подвижная конструкция. На саркофаг ее "одели" в ноябре 2016 года. Заявленный срок эксплуатации – 100 лет. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Длина арки – 165 метров, высота – 110, вес – 36 тыс. тонн. Стоимость проекта составляет 1,5 млрд евро.

Арка над саркофагом на ЧАЭС "Подробности"

Как передает "Интрефакс-Украина", строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом "Укрытие" началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого "Саркофага" и остатков четвертого энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

В марте 2019 года на промышленной площадке ЧАЭС осуществлялись пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и технологических систем конфайнмента. В конце апреля 2019 года НБК введен в режим пробной эксплуатации.

Сьогодні нарешті введуть в експлуатацію арку над саркофагом у ЧАЕС. Це найбільша в світі рухома конструкція. На "Укриття" її насунули ще три роки тому. Пропонуємо подивитися, як це було: pic.twitter.com/a22sRrRmLR — DW українською (@dw_ukrainian) 10 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский журналист развенчал мифы о ЧАЭС. В частности, он заявил, что взрыв реактора в 1986 году не стал крупнейшей ядерной катастрофой в мире и не свидетельствует о некомпетентности СССР.

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