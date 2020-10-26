На Черниговщине участковый спел о выборах и стал звездой сети. Видео

Сеть развеселила песня участкового полицейского с Черниговщины, который спел о том, как он с коллегами и земляками будет охранять участок на местных выборах.

Роликом на своей странице в Facebook поделилась председатель правления неправительственной организации "Гражданская сеть "Опора" Ольга Айвазовская (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как правоохранитель выполняет импровизированную песню, аккомпанируя сам себе на фортепиано. В ней он поет о том, как в Нежинске за избирательным процессом следят всем селом и нарушений на участке не фиксируют потому, что "охраняет его участковый Валечок".

Спев куплет и якобы стыдясь за свой поступок, мужчина поспешил выключить камеру.

"И все равно, это видео сделало мой день. Его записал на избирательном участке неизвестный полицейский на Черниговщине накануне дня голосования. Правда же, прикольный участковый", – прокомментировала Айвазовская.

Ролик на ее странице в соцсети собрал сотни лайков и много репостов. А в комментариях под ним пользователи отметили, что песня полицейского действительно веселая и уже "завтра он проснется звездой".

"Дай Бог ему здоровья", "Прикольный участковый", "Полицейская звезда из Нежина", "Замечательный исполнитель", "Звезда!" – поделились впечатлениями украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным экзитпола ВОО "Лига избирателей", опубликованным после закрытия избирательных участков вечером 25 октября, действующий мэр Чернигова Владислав Атрошенко одержал победу на местных выборах в первом туре. Он набрал 85% голосов.