На Черниговщине два авто столкнулись лоб в лоб: есть жертвы. Фото

В воскресенье, 27 сентября, в Черниговской области на трассе возле Количевки произошло смертельное ДТП.

Как сообщила областная полиция в Facebook, в 09:34 поступило сообщение о лобовой автотроще с участием автомобилей Suzuki и ВАЗ 2111. Последний в результате удара отбросило на отбойник.

Водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте происшествия. Водителя Suzuki доставили в больницу.

На месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в страшной аварии на Днепропетровщине погибла 20-летняя Надежда Кудрявцева. Ее 2-летний сын и 24-летний мужчина в тяжелом состоянии находятся в больнице. Семья ехала к своим родным в село Могилев, и на повороте ВАЗ вылетел прямо под фуру.