На Буковине пассажирский автобус попал в смертельное ДТП. Фото

В ночь на субботу, 19 сентября, на дороге Н-03 сообщением Черновцы – Житомир вблизи села Недобоевцы Хотинского района Черновицкой области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, в результате ДТП погиб один и пострадали 12 человек, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Выездом на место происшествия установлено, что произошло столкновение Audi A8 под управлением мужчины 1985 г.р., жителя г. Киев, и Volkswagen Lt 35 под управлением другого водителя 1985 г.р., жителя Кельменецкого района", – говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия пассажирка микроавтобуса 1971 года рождения.

В Хотинскую ЦРБ за медицинской помощью обратились 12 человек, из которых 10 пассажиров микроавтобуса и два водителя транспортных средств.

Также установлено, что микроавтобус осуществлял перевозку работников одного из предприятий Черновцов в Кельменецкий район.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный водитель врезался в скорую с пациентом.