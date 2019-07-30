На Азовском море туристов скосила опасная инфекция

В Запорожской области 17 отдыхающих заразились острой кишечной инфекцией, наглотавшись воды в реке Днепр и Азовском море.

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины. Отмечается, что статистика заболеваемости с 20.07.19 по 26.07.2019 года в целом выросла на 27% по сравнению с данными прошлой недели.

"Зарегистрировано 275 случаев, в 11 из них заболели дети", – сказано в сообщении. Среди причин заражения инфекцией чаще всего была некачественная мясная продукция – 24,2%, молочная продукция – 20%, овощи и фрукты – 17%.

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Азовское море avdeevka.city

При этом, 17 случаев заражения возникли после купания в водоемах. "Река Днепр – 1, Кирилловка – 2, Бердянск – 14", – рассказали в Запорожском областном лабораторном центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсонской области в местном пансионате "Буревестник" отравились 14 детей, которых срочно доставили в больницу.

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