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На Азовском море туристов скосила опасная инфекция

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В Запорожской области 17 отдыхающих заразились острой кишечной инфекцией, наглотавшись воды в реке Днепр и Азовском море.

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины. Отмечается, что статистика заболеваемости с 20.07.19 по 26.07.2019 года в целом выросла на 27% по сравнению с данными прошлой недели.

"Зарегистрировано 275 случаев, в 11 из них заболели дети", – сказано в сообщении. Среди причин заражения инфекцией чаще всего была некачественная мясная продукция – 24,2%, молочная продукция – 20%, овощи и фрукты – 17%.

Новости
В Днепре госпитализировали 17 человек с острой кишечной инфекцией

Азовское море

Азовское море

avdeevka.city

При этом, 17 случаев заражения возникли после купания в водоемах. "Река Днепр – 1, Кирилловка – 2, Бердянск – 14", – рассказали в Запорожском областном лабораторном центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсонской области в местном пансионате "Буревестник" отравились 14 детей, которых срочно доставили в больницу.

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Тема
Летний отдых
Место
Украина
Теги
отдых Азовское море
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
статистика заболеваемости с 20.07.19 по 26.07.2019 года в целом выросла на 27% по сравнению с данными прошлой недели. Что-то мало. Супрун на покой рановато.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А что тут удивительного под конец лета загадили все)))))
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Надо ехать в Крым.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня, а если за 7000 взять на семь дней то ещё и все включено будет даже выпивка)))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Шапиро Жeнька, не смеши нах он всрался если 10ти дневный тур в Турцию 7000гривень?))))))))))
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