Научные исследования доказывают, что мыло способно уничтожить генетический материал коронавируса.

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Об этом говорится и в исследовании Центра по борьбе с болезнями на Тайване, сообщает La Repubblica, опубликовав соответствующее видео.

"Исследования объясняют, как мылу удается уничтожить генетический материал коронавируса. Молекулы мыла фактически способны атаковать внешнее покрытие вирусных частиц Covid-19. Вот почему научное сообщество подчеркивает важность тщательного мытья рук моющим средством", – говорится в подводке к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети наглядно показали, как правильно и тщательно мыть руки с мылом по всем известной инструкции и защититься от коронавируса COVID-19 и других болезней.

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