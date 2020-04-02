Научные исследования доказывают, что мыло способно уничтожить генетический материал коронавируса.
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Об этом говорится и в исследовании Центра по борьбе с болезнями на Тайване, сообщает La Repubblica, опубликовав соответствующее видео.
"Исследования объясняют, как мылу удается уничтожить генетический материал коронавируса. Молекулы мыла фактически способны атаковать внешнее покрытие вирусных частиц Covid-19. Вот почему научное сообщество подчеркивает важность тщательного мытья рук моющим средством", – говорится в подводке к видео.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети наглядно показали, как правильно и тщательно мыть руки с мылом по всем известной инструкции и защититься от коронавируса COVID-19 и других болезней.
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