"Мы впечатлены": мать поляка, спалившего герб Украины, реабилитировала сына

Мать 19-летнего гражданина Польши, который в Тернополе публично сжег украинский герб, исправила ошибку сына, повесив государственный символ на надлежащее место.

Женщина специально приехала в Украину, чтобы выразить сожаление за поступок поляка, предварительно заказав у тернопольских мастеров деревянный герб. Об этом сообщает "ОВІД".

По ее словам, государственный символ важен и для украинцев, и для поляков. Кроме того, между народами должна быть дружба. Женщина также заявила, что ее сын сожалеет о поступке. Он попросил ее исправить то, что натворил.

"Пришли друзья парня, принесли средства, чтобы компенсировать убытки. Они сказали, что забрали герб в качестве сувенира, но это на самом деле было не так. Уже на следующий день мы узнали, что они его не забрали, а поляк - сжег. Очень неприятный для нас инцидент и для молодого человека, потому что его выдворили из Украины - справедливо, я считаю", – рассказал владелец заведения общественного питания, в котором произошел инцидент, Олег Макогон.

Он отметил, что женщина приехала в Украину с целью завершить то, что пообещал парень.

"А он пообещал, что сделает этот трезубец и повесит его обратно. Поскольку его депортировали и он не успел это сделать, мы думали, что вопрос закрыт и сами изготавливали. Но мать парня принесла трезубец. Мы впечатлены таким поступком. Это поступок матери, которая переживает за поступки сына", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", молодой поляк учился в одном из учебных заведений Тернополя. 13 марта стало известно, что его выдворили за поступок из Украины.