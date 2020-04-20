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20 апреля • обновлено в 13:32
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"Мы уже привыкли работать на адреналине", – медики о COVID-19 в Украине

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Пандемия коронавируса затронула почти все сферы медицины: от семейных врачей до отделений реанимации. Врачи оказались на передовой линии борьбы с COVID-19, но им все еще не хватает средств защиты даже сейчас, на этапе относительно небольшого наплыва больных. Если же медработники заболеют — некому будет спасать жизни. Киевские медики рассказали, как они борются с вирусом, о чем тревожатся и как им можно помочь.

В Италии на сегодня количество зараженных медиков подходит к 13 тысяч, умерли уже 100. Большую часть зараженных из медперсонала составляют медсестры.

По словам главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, в Украине коронавирусом заразились 334 медицинских работника. В Закарпатской области есть летальный случай — умер врач.

На помощь медикам пришли благотворительные организации и бизнес. Именно они покрывают многие нужды в борьбе с коронавирусом.

Как встретили пандемию медики

Врачи по-разному отнеслись к новостям о коронавирусе. Некоторые — довольно спокойно, ведь это уже не первая вспышка этой инфекции, которая ранее носила локальный характер. Но когда инфекция начала распространяться по миру и нанесла удар Италии, все поняли серьезность ситуации.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Обозреватель

"Когда появились новости о коронавирусе в Италии, мы понимали, что он вполне может дойти до Украины. Еще на этапе первого зарегистрированного случая в Украине мы начали готовиться: читали китайские протоколы лечения таких пациентов, данные об инкубационному периоду, закупили средства индивидуальной защиты. Мы понимали, что это может коснуться нас напрямую", — вспоминает главная акушерка роддома № 3 Киева Елена Белько.

"Мы начали искать, как обеспечить нашу безопасность, к сожалению, мы были не готовы к этому. Каких-то особых эмоций я не испытывал ни тогда, ни сейчас. Я просто делаю свою работу", — рассказывает врач выездной бригады центра экстренной помощи медицины катастроф Киева Игорь Коверзнев.

"Мы привыкли работать много и всегда. Одна моя коллега сказала: “Майдан пережили — и это переживем”. У нас каждый день есть риск чем-то заразиться: есть пациенты с открытой формой туберкулеза, гепатитом, СПИДом. Возрастной персонал переживает, их можно понять. А у остальных философско-фаталистическое отношение к происходящему", — отмечает анестезиолог больницы скорой медицинской помощи Мария Кисель-Загорянская.

С началом пандемии стало понятно, что медицина в Украине находится не в самом лучшем состоянии и вряд ли сама справится с вызовом. На помощь оперативно пришли частный и общественный сектора, чтобы поддержать медиков в непростой ситуации.

"Когда начался карантин, мы начали обзванивать больницы и спрашивать, чего им не хватает для работы. Врачи говорили что нужно все, потому что нет вообще никакого резерва. Было непонятно, привезет государство что-то или нет. Все говорили о госзаказе, что через 2 недели все привезут. А как быть все это время? Ведь коронавирусу не скажешь: подожди немного, нам скоро все привезут", — вспоминает руководитель международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

Кроме денег для помощи медучреждениям требовались усилия по поиску, переговорам, логистике всего необходимого. Средства защиты сразу же стали дефицитными, а цены на них — завышенными. Команда фонда перенаправила усилия со своей привычной деятельности — помощи детям — на борьбу с коронавирусом. За первую неделю удалось собрать полные комплекты защиты для нескольких больниц.

Обстановка в медучреждениях

Врачи отмечают, что количество обращений увеличилось за последние три недели. Люди волнуются и хотят знать, нет ли у них коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Апостроф

"Сейчас люди все время подозревают у себя коронавирус, даже если у них немного першит горло. Кому-то достаточно осмотра и понятно, что это никакой не коронавирус или даже вообще не заболевание. Кому-то нужно сдать кровь на анализ, сделать рентген, кому-то — экспресс-тест, потому что он болеет давно. Ситуации разные, не всем надо делать все подряд", — рассказывает терапевт клиники "Борис" Марина Крапивнер.

"Поступает вызов, диспетчер 103 оценивает симптомы, если есть подозрения, нам так и передают: вызов с подозрением на коронавирус. Дальше бригада надевает средства защиты, и уже едем к пациенту, осматриваем его и принимаем решение, есть целесообразность госпитализации пациента или нет. В целом кроме того, что называют COVID-19 и нужно надевать дополнительные средства защиты, в моей работе ничего не изменилось. Вызовов было много всегда", — рассказывает Игорь Коверзнев.

По словам врача, на данный момент больницы, которые были в первом эшелоне, начинают заполняться, и в дальнейшем нужно решать, куда везти новых больных.

"У нас жесткие карантинные меры, плановые мероприятия и госпитализации отменены. Но в роддоме тонкая грань между планом и экстренными ситуациями. Мы минимизируем общение с плановыми пациентами, визиты беременных переносим в онлайн и телефонную связь. В роддоме запретили партнерские роды, но стараемся организовать видеосвязь с мужем или мамой", — рассказывает Елена Белько.

"Мы привыкли работать на адреналине, у нас всегда много работы. Если в Италии врачи привыкли к размеренной работе, то у нас всегда дурдом. Пока есть экспресс-тесты и средства защиты, но у нас нет огромного количества больных. Когда мы получим одномоментно 50 пациентов, которых нужно будет в интенсивную терапию положить, у нас не будет времени, чтобы искать средства защиты или думать о поставках, нужно будет окунуться с головой в работу", — делится Мария Кисель-Загорянская.

Защищены ли медики?

Многие процессы в медицинской сфере все еще не налажены на государственном уровне. Так, до работы медработники добираются сообща — те, у кого есть автомобили, подвозят персонал, у которого нет транспорта. Также помогают в этом и волонтеры, но это не покрывает все нужды. Похожая ситуация и с обеспечением средствами защиты. Медучреждения получают обычные медицинские маски и защитные костюмы в ограниченном количестве. Все остальное обеспечивают волонтеры. Тем не менее, нужно учитывать, что пик заболеваемости в Украине еще не настал.

"У нас вечная проблема — это средства индивидуальной защиты. У нашей базы скорой помощи нет профессиональных костюмов, тех, которые могут защищать медперсонал. Все, что делается — это помощь волонтеров. Нам привозят, и мы сами ищем, и, к сожалению, проблема в том, что их и взять особо негде, все взвинтили очень сильно цены", — рассказывает Игорь Коверзнев.

"Мы получили от волонтеров растворы, 15 литров антисептика сегодня, перчатки получаем, маски и респираторы. По чуть-чуть, но получаем. Также нам помогают с защитными костюмами. На сегодня у нас есть 500 комплектов на больницу. От государства мы получили обычные маски", — делится Елена Белько.

"С начала карантина начались поиск и закупка средств защиты. Все это сразу стало дефицитом и продается втридорога. Возникла заминка с закупками и поставками. Наша больница остается в резерве, но мы уже начинаем принимать заболевших COVID-19, и это коронавирус плюс какая-то другая патология. Сейчас нам вроде хватает, но мы еще не столкнулись лицом к лицу с пандемией и не понимаем, что будет", — отмечает Мария Кисель-Загорянская.

Отечественные и международные компании и фонды направили средства на помощь украинским медикам. Среди них — группа DCH, агрохолдинг "Укрлендфарминг", "Эпицентр", "Сiльпо", Vodafone Ukraine, LeoGaming UFuture, Biopharma, EPAM Systems, Parimatch Foundation.

Украинские медики

Украинские медики

Украинские медики

Украинские медики

"Мы обзванивали подрядчиков, находили все мелкими партиями. Были трудности и с оплатой: кто-то хотел наличными, кто-то — на карту, продавцы не шли ни на какие уступки. Цены были неадекватно завышены. Была история, когда вечером мы заказали 5 000 пар одноразовых перчаток по гривни за штуку, а уже наутро они продавались по 17 гривен. Мы говорим: “Вы вообще в своем уме?”. А они: “У нас таких, как вы, целая очередь. Если вы отказываетесь — у меня сейчас заберут другие”. Очень непросто все это происходило", — делится Екатерина Белорусская.

Всего Parimatch Foundation и торговая марка Parimatch выделила 10 млн гривен на поддержку медиков в борьбе с пандемией. Помощь получили 13 медучреждений в Киеве, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Были закуплены и доставлены Защитные очки, респираторы, перчатки, бесконтактные термометры. В скором времени ожидаются защитные костюмы, которые шьются на заказ, а также аппараты искусственного дыхания. Фонд также предоставил оборудование для Детской инфекционной больницы — амплификатор, необходимый для проведения ПЦР-диагностики на коронавирус.

Настрой у самих медиков боевой. Они отмечают, что не раз проходили испытания на выносливость во время вспышек гриппа и готовы к рискам. Тем не менее, они соглашаются, что предугадать нагрузку на медицинскую сферу пока что сложно. Надеются на лучшее и готовы окунуться с головой в спасение жизней.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
вирус
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