"Мы уже привыкли работать на адреналине", – медики о COVID-19 в Украине

Пандемия коронавируса затронула почти все сферы медицины: от семейных врачей до отделений реанимации. Врачи оказались на передовой линии борьбы с COVID-19, но им все еще не хватает средств защиты даже сейчас, на этапе относительно небольшого наплыва больных. Если же медработники заболеют — некому будет спасать жизни. Киевские медики рассказали, как они борются с вирусом, о чем тревожатся и как им можно помочь.

В Италии на сегодня количество зараженных медиков подходит к 13 тысяч, умерли уже 100. Большую часть зараженных из медперсонала составляют медсестры.

По словам главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, в Украине коронавирусом заразились 334 медицинских работника. В Закарпатской области есть летальный случай — умер врач.

На помощь медикам пришли благотворительные организации и бизнес. Именно они покрывают многие нужды в борьбе с коронавирусом.

Как встретили пандемию медики

Врачи по-разному отнеслись к новостям о коронавирусе. Некоторые — довольно спокойно, ведь это уже не первая вспышка этой инфекции, которая ранее носила локальный характер. Но когда инфекция начала распространяться по миру и нанесла удар Италии, все поняли серьезность ситуации.

Коронавирус в Украине Обозреватель

"Когда появились новости о коронавирусе в Италии, мы понимали, что он вполне может дойти до Украины. Еще на этапе первого зарегистрированного случая в Украине мы начали готовиться: читали китайские протоколы лечения таких пациентов, данные об инкубационному периоду, закупили средства индивидуальной защиты. Мы понимали, что это может коснуться нас напрямую", — вспоминает главная акушерка роддома № 3 Киева Елена Белько.

"Мы начали искать, как обеспечить нашу безопасность, к сожалению, мы были не готовы к этому. Каких-то особых эмоций я не испытывал ни тогда, ни сейчас. Я просто делаю свою работу", — рассказывает врач выездной бригады центра экстренной помощи медицины катастроф Киева Игорь Коверзнев.

"Мы привыкли работать много и всегда. Одна моя коллега сказала: “Майдан пережили — и это переживем”. У нас каждый день есть риск чем-то заразиться: есть пациенты с открытой формой туберкулеза, гепатитом, СПИДом. Возрастной персонал переживает, их можно понять. А у остальных философско-фаталистическое отношение к происходящему", — отмечает анестезиолог больницы скорой медицинской помощи Мария Кисель-Загорянская.

С началом пандемии стало понятно, что медицина в Украине находится не в самом лучшем состоянии и вряд ли сама справится с вызовом. На помощь оперативно пришли частный и общественный сектора, чтобы поддержать медиков в непростой ситуации.

"Когда начался карантин, мы начали обзванивать больницы и спрашивать, чего им не хватает для работы. Врачи говорили что нужно все, потому что нет вообще никакого резерва. Было непонятно, привезет государство что-то или нет. Все говорили о госзаказе, что через 2 недели все привезут. А как быть все это время? Ведь коронавирусу не скажешь: подожди немного, нам скоро все привезут", — вспоминает руководитель международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

Кроме денег для помощи медучреждениям требовались усилия по поиску, переговорам, логистике всего необходимого. Средства защиты сразу же стали дефицитными, а цены на них — завышенными. Команда фонда перенаправила усилия со своей привычной деятельности — помощи детям — на борьбу с коронавирусом. За первую неделю удалось собрать полные комплекты защиты для нескольких больниц.

Обстановка в медучреждениях

Врачи отмечают, что количество обращений увеличилось за последние три недели. Люди волнуются и хотят знать, нет ли у них коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Украине Апостроф

"Сейчас люди все время подозревают у себя коронавирус, даже если у них немного першит горло. Кому-то достаточно осмотра и понятно, что это никакой не коронавирус или даже вообще не заболевание. Кому-то нужно сдать кровь на анализ, сделать рентген, кому-то — экспресс-тест, потому что он болеет давно. Ситуации разные, не всем надо делать все подряд", — рассказывает терапевт клиники "Борис" Марина Крапивнер.

"Поступает вызов, диспетчер 103 оценивает симптомы, если есть подозрения, нам так и передают: вызов с подозрением на коронавирус. Дальше бригада надевает средства защиты, и уже едем к пациенту, осматриваем его и принимаем решение, есть целесообразность госпитализации пациента или нет. В целом кроме того, что называют COVID-19 и нужно надевать дополнительные средства защиты, в моей работе ничего не изменилось. Вызовов было много всегда", — рассказывает Игорь Коверзнев.

По словам врача, на данный момент больницы, которые были в первом эшелоне, начинают заполняться, и в дальнейшем нужно решать, куда везти новых больных.

"У нас жесткие карантинные меры, плановые мероприятия и госпитализации отменены. Но в роддоме тонкая грань между планом и экстренными ситуациями. Мы минимизируем общение с плановыми пациентами, визиты беременных переносим в онлайн и телефонную связь. В роддоме запретили партнерские роды, но стараемся организовать видеосвязь с мужем или мамой", — рассказывает Елена Белько.

"Мы привыкли работать на адреналине, у нас всегда много работы. Если в Италии врачи привыкли к размеренной работе, то у нас всегда дурдом. Пока есть экспресс-тесты и средства защиты, но у нас нет огромного количества больных. Когда мы получим одномоментно 50 пациентов, которых нужно будет в интенсивную терапию положить, у нас не будет времени, чтобы искать средства защиты или думать о поставках, нужно будет окунуться с головой в работу", — делится Мария Кисель-Загорянская.

Защищены ли медики?

Многие процессы в медицинской сфере все еще не налажены на государственном уровне. Так, до работы медработники добираются сообща — те, у кого есть автомобили, подвозят персонал, у которого нет транспорта. Также помогают в этом и волонтеры, но это не покрывает все нужды. Похожая ситуация и с обеспечением средствами защиты. Медучреждения получают обычные медицинские маски и защитные костюмы в ограниченном количестве. Все остальное обеспечивают волонтеры. Тем не менее, нужно учитывать, что пик заболеваемости в Украине еще не настал.

"У нас вечная проблема — это средства индивидуальной защиты. У нашей базы скорой помощи нет профессиональных костюмов, тех, которые могут защищать медперсонал. Все, что делается — это помощь волонтеров. Нам привозят, и мы сами ищем, и, к сожалению, проблема в том, что их и взять особо негде, все взвинтили очень сильно цены", — рассказывает Игорь Коверзнев.

"Мы получили от волонтеров растворы, 15 литров антисептика сегодня, перчатки получаем, маски и респираторы. По чуть-чуть, но получаем. Также нам помогают с защитными костюмами. На сегодня у нас есть 500 комплектов на больницу. От государства мы получили обычные маски", — делится Елена Белько.

"С начала карантина начались поиск и закупка средств защиты. Все это сразу стало дефицитом и продается втридорога. Возникла заминка с закупками и поставками. Наша больница остается в резерве, но мы уже начинаем принимать заболевших COVID-19, и это коронавирус плюс какая-то другая патология. Сейчас нам вроде хватает, но мы еще не столкнулись лицом к лицу с пандемией и не понимаем, что будет", — отмечает Мария Кисель-Загорянская.

Отечественные и международные компании и фонды направили средства на помощь украинским медикам. Среди них — группа DCH, агрохолдинг "Укрлендфарминг", "Эпицентр", "Сiльпо", Vodafone Ukraine, LeoGaming UFuture, Biopharma, EPAM Systems, Parimatch Foundation.

Украинские медики

Украинские медики

"Мы обзванивали подрядчиков, находили все мелкими партиями. Были трудности и с оплатой: кто-то хотел наличными, кто-то — на карту, продавцы не шли ни на какие уступки. Цены были неадекватно завышены. Была история, когда вечером мы заказали 5 000 пар одноразовых перчаток по гривни за штуку, а уже наутро они продавались по 17 гривен. Мы говорим: “Вы вообще в своем уме?”. А они: “У нас таких, как вы, целая очередь. Если вы отказываетесь — у меня сейчас заберут другие”. Очень непросто все это происходило", — делится Екатерина Белорусская.

Всего Parimatch Foundation и торговая марка Parimatch выделила 10 млн гривен на поддержку медиков в борьбе с пандемией. Помощь получили 13 медучреждений в Киеве, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Были закуплены и доставлены Защитные очки, респираторы, перчатки, бесконтактные термометры. В скором времени ожидаются защитные костюмы, которые шьются на заказ, а также аппараты искусственного дыхания. Фонд также предоставил оборудование для Детской инфекционной больницы — амплификатор, необходимый для проведения ПЦР-диагностики на коронавирус.

Настрой у самих медиков боевой. Они отмечают, что не раз проходили испытания на выносливость во время вспышек гриппа и готовы к рискам. Тем не менее, они соглашаются, что предугадать нагрузку на медицинскую сферу пока что сложно. Надеются на лучшее и готовы окунуться с головой в спасение жизней.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!