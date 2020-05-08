"Это как ловить гранату без кольца!" В тестирующих на коронавирус лабораториях Украины – настоящий ад

Командиру батальона патрульной полиции Евгению Зборовскому пришлось ждать результатов теста на COVID-19 девять дней – несмотря на то, что он находился в стационаре с пневмонией. Одессит Максим Головкин, чья история вызвала большой резонанс, о результате первого ПЦР-теста узнал через две недели.

О тревожной ситуации говорят и сами медики. Большинство – анонимно, так как на общение с прессой наложен негласный запрет. Однако и врачей, и пациентов беспокоит, что можно упустить драгоценное время.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Лаборатории, тестирующие на COVID-19, уже загружены Коллаж

"Обещали за 2-3 дня"

О долгом ожидании результата ПЦР-теста на своей странице в Facebook сообщил командир батальона патрульной полиции Евгений Зборовский.

Полицейский попал в больницу 27 мая, в этот же день у него сделали забор биоматериала. Результат на коронавирус пришел аж 6 мая – все это время Евгений провел в больнице с пневмонией.

"Пришел мой результат на COVID-19 – негативный. Вот такая реальная скорость работы лаборатории сейчас. Но вспышки эпидемии благодаря карантину и вашей сознательности удалось пока что избежать", – рассказал Зборовский.

Евгений Зборовский Фото с его личной страницы в Facebook

Ранее Евгений опубликовал свои впечатления о "недельной эпопее".

Рекорд за рекордом

Уникальный пациент из Одессы (болел COVID-19 два месяца!) Максим Головкин результатов первого ПЦР-теста ждал целых две недели.

"Результаты теста я ждал две рабочих недели, он оказался положительным. Это абсолютно нелогично, как все это происходит. Я молодой, ладно, а человек в возрасте? Он, не дай Бог, и умереть может за это время", – рассказал Максим.

Максим Головкин Скриншот из видео

Всего парень провел в изоляции 55 дней, а сегодня стало известно, что он полностью выздоровел от COVID-19.

"Второй тест пришел отрицательный! Официально выздоровел! Свобода!", – написал он на своей странице в Instagram.

Ранее одессит эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал, как протекала его болезнь.

"Если столько ждать, был бы инфицирован весь институт!"

Забил тревогу и и.о. главного врача Национального института рака Богдан Борисюк. У пациентки, которую госпитализировали для проведения операции, обнаружили коронавирус, в результате чего было закрыто одно из отделений. Потом тест дал положительный результат и у одного врача.

Борисюк рассказал, что лаборатории очень перегружены.

"На днях в столичной лаборатории нам озвучили срок в 12 суток. Вы себе можете на секунду представить, если бы у меня в Институте лежала пациентка с COVID-19 еще 10 или 12 дней и ждала результата, был бы инфицирован весь Институт! Я звоню в лабораторию, они не отказывают, но говорят, что очередь на 12-14 дней, скорее просто не успеют. Это все равно что ловить гранату без кольца", — заявил медик.

"Сын даже ночует на работе"

У киевлянки Валентины Зализко сын работает вирусологом в одной из государственных лабораторий, где делают ПЦР-тесты на COVID-19.

Как рассказала OBOZREVATEL Валентина, нагрузка на врачей сейчас действительно большая, а ее сын работает с утра до ночи.

"Сын работает ещё больше, чем месяц назад. Стандартный режим у него с 8 утра до 10-11 вечера, а бывает и до двух часов ночи. Даже пару раз ночевал на работе", – рассказала мама врача.

Валентина и ее сын – вирусолог Facebook Валентины Зализко

Валентина также заострила внимание на вопрос со страхованием врачей.

"Нужно обязательное страхование здоровья работников, которые имеют отношение к проблеме вируса COVID-19. Они рискуют своим здоровьем", - добавила она.

Не выдержат нагрузки?

Медбрат Киевской городской клинической больницы №17 Глеб Битюков, который две недели пробыл в составе украинской миссии в Италии, считает, что если в Украине увеличить количество тестов на COVID-19, то лаборатории не справятся с нагрузкой. Результаты можно будет получить лишь через месяц, когда лечить больного уже нет смысла.

Медик также отметил, что в Украине официальная статистика ситуации с заболеванием коронавирусом отражает действительность недельной давности.

В то же время специалисты не сомневаются: в ближайшее время нагрузка на лаборатории неминуемо увеличится, так что нужно быстро принимать меры.

Нужны срочные решения: и тесты, и новые лаборатории

Глава комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения Олег Гелевей во время брифинга еще неделю заявил, что украинские власти на 10 дней запаздывают с мерами борьбы с COVID-19.

"Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов, однако уже есть задержки", – рассказал Гелевей.

Он убежден, что нужно как увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом.

Негласный запрет

OBOZREVATEL пытался поговорить с руководством и сотрудниками лабораторий, где проводят тесты на коронавирус.

В Киевском городском лабораторном центре МОЗ сотрудники сообщили, что общение с прессой – только через письменные информационные запросы, по телефону ни они, не руководство разговаривать не будут.

Врачи двух других лабораторий на условиях анонимности рассказали, что введен запрет на общение с журналистами.

"Нам вызвали "на ковер" и сказали, что мы не уполномочены что-либо комментировать. Более того, настойчиво посоветовали ни о чем рабочем не писать в Facebook", – рассказал один из врачей.

А в Центре общественного здоровья Украины просто не отвечают на телефонные звонки.

Нас обошли Гана и Ботсвана

По состоянию на утро 7 мая в Украине зарегистрировано 13 691 заболевшего COVID-19. Всего за минувшие сутки обнаружено 507 новых случаев. Скончались 13 человек, а выздоровели – 299. Такие цифры на брифинге озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным worldometers.info, Украина сегодня занимает 106-е место по количеству проведенных тестов на миллион населения среди других стран и территорий мира. Нас обошли даже Ботсвана и Гана.

Ситуация с COVID-19 в Украине Worldometers

Всего на наличие COVID-19 методом ПЦР в нашей стране исследовано 151 569 образцов. "На душу населения" это составляет аж 3 тыс. 466 тестов на миллион человек населения.

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