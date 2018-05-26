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"Мы отстали от России": депутат назвал украинцев "х*хлами"

12.2тЧитать новость на украинском

В Украине больше "х*охлов", чем законопослушных украинцев.

Такое мнение высказал бывший мэр Глухова в Сумской области Юрий Бурлака, в настоящее время возглавляющий фракцию “Воля народа” в Глуховском горсовете, пишет "Країна".

“Украинец – это законопослушный трудяга с ценностями семьи. А х*хол сам не работает, завидует, делает гадости. Считал, что у нас больше украинцев. Оказалось – наоборот”, – сказал он.

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При этом Бурлака считает, что Украина отстает в своем развитии от России.

“В прошлом году ездил к брату в Туапсе. Исколесил Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Ростовскую области и Краснодарский край. Мы от них отстали лет на 30, и уже не догоним”, – утверждает депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что украинский народ является "дегенеративным", так как выбрал себе "дегенеративную власть", которая также несет ответственность за происходящее на Донбассе.

Место
УкраинаСумы
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Как такое чмо,будучи депутатом и мэром,с менталитетом отставшего на 30 лет от россии,иожет занимать такие должности?Вы думаете оно в состоянии проводить реформы и двигать Украину вперёд?Сколько ещё таких "патриотов" при должностях в стране....Те,кто выбрал это недоразумение,должны купить своему избраннику билет в россиюи торжественно отправить смотреть дальше.Ну не могут такие люди что-то менять в стране,которая выбрала совсем другое направление развития.
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Aleshin Aleksei, на президента посмотри....
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Браво!!!
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