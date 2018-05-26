"Мы отстали от России": депутат назвал украинцев "х*хлами"

В Украине больше "х*охлов", чем законопослушных украинцев.

Такое мнение высказал бывший мэр Глухова в Сумской области Юрий Бурлака, в настоящее время возглавляющий фракцию “Воля народа” в Глуховском горсовете, пишет "Країна".

“Украинец – это законопослушный трудяга с ценностями семьи. А х*хол сам не работает, завидует, делает гадости. Считал, что у нас больше украинцев. Оказалось – наоборот”, – сказал он.

При этом Бурлака считает, что Украина отстает в своем развитии от России.

“В прошлом году ездил к брату в Туапсе. Исколесил Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Ростовскую области и Краснодарский край. Мы от них отстали лет на 30, и уже не догоним”, – утверждает депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что украинский народ является "дегенеративным", так как выбрал себе "дегенеративную власть", которая также несет ответственность за происходящее на Донбассе.