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11 мая • обновлено в 16:44
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"Мы отсталая страна на задворках Европы" – Давиденко о COVID-19 в Украине

1.3т
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Украина находится "на задворках Европы", поэтому распространение коронавируса не было таким стремительным, как в странах Запада, где развит туризм и миграция населения.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал украинский бизнесмен и блогер Алексей Давыденко. По его словам, у нас не было ни одного из тех элементов разнесения вируса, которые были в остальном цивилизованном мире.

"Мы находимся на задворках Европы. У нас не было, как в других странах, такого туризма, который привел в Италию коронавирус, или столько иммигрантов, как во Франции. Мы глубоко отставшая страна, к сожалению, на задворках Европы. И нам повезло, мы просто счастливчики, что к приходу коронавируса мы оказались в таком отставшем состоянии", – отметил он.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

112 канал

Он еще раз напомнил, что эпидемия в Украине не приняла такого характера, как в ЕС, отнюдь не благодаря действиям власти.

"Здесь нет глобально никакой заслуги власти, президента или еще кого-то в том, что мы пока заразились меньше, чем другие. Очень рано еще говорить, справились мы с коронавирусом или нет. Каждую неделю у нас наблюдается в среднем 5-процентный прирост выявления заболевания. И пока это так, говорить, что мы побороли вирус и можно подводить итоги – очень рано", – подытожил он.

Полный текст интервью с бизнесменом Алексеем Давыденко на OBOZREVATEL читайте 11 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению украинского эпидемиолога Людмилы Мухарской, пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней. Его ожидают после окончания майских праздников – ориентировочно до 19 мая.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
Персона
Алексей Давиденко
Место
Украина
Тег
вирус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В Украине причина отсутствия пандемии в объеме ЕС по другой причине и со временем это выяснится. Может вообще по причине водопроводной воды - в Украине ее хлорируют, а в ЕС озонируют или обеззараживают ещё как-то. Выяснять должны специалисты, а не первые попавшиеся.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"Как нам повезло, что мы отсталая страна и жoпа Европы, сукс!"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...у нас не было ни одного из тех элементов разнесения вируса, которые были в остальном цивилизованном мире...." // Ипона мать, зачем публиковать недомыслия примитивно мыслящих людей? В Украину вернулись десятки тысяч заробитчан и туристов с самых заражённых территорий и разъехались без всякого карантина по стране, а ЭТО мямлит о туристах.
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