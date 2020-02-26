"Мы будем праздновать возвращение Крыма": Сенцов выступил с мощной речью. Видео

Украинцы обязательно победят и будут праздновать день возвращения Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

С таким воодушевляющим посланием выступил украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов на форуме Age of Crimea ("Время Крыма") в Киеве 26 февраля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

twitter.com/krymrealii

В своем обращении он заявил, что украинцы обязательно построят страну, за которую они борются, несмотря на попытки внешних и внутренних врагов противостоять этому.

"К сожалению, реваншизм в нашей стране начал поднимать голову. Я бы не хотел, чтобы это были признаки будущей оккупации всей Украины, потому что украинцы сделали свой выбор. Они не хотят возвращаться ни в эпоху Януковича, ни в Россию, чтобы быть саттелитом Путина. Я уверен, что украинцы не дадут этого сделать никому. Мы обязательно победим, и построим ту страну, которую желаем видеть. И будем праздновать и день независимости, и праздник возвращения Крыма", – подчеркнул режиссер.

При этом он напомнил, что оккупанты в Крыму продолжают терроризировать наших сограждан.

"Оккупанты ввели в Крым войска, убили моих друзей, других посадили в тюрьму. Они продолжают это делать, издеваясь над крымскими татарами, украинцами, русскоязычными, которые поддерживают Украину и ждут, когда мы их освободим. Это обязательно произойдет", – отметил Сенцов.

Мы победим и будем отмечать праздник возвращения Крыма – Сенцов pic.twitter.com/0lGlNq8wer — Крым.Реалии (@krymrealii) February 26, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцов раскритиковал план президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу. Он подчеркнул, что после шести лет войны договариваться с убийцами невозможно.

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