Мясорубка в Грузии: украинец рассказал детали жуткой аварии в Гудаури

На горнолыжном курорте в Гудаури операция по эвакуации людей с подъемника после аварии была быстрой и слаженной.

Как сообщил на своей странице в Facebook очевидец трагедии харьковчанин Максим Паникар, из украинской группы серьезно пострадала девушка.

"Из нашей группы очень пострадала одна девочка из Киева - Inna Ishchuk! Все остальные живы-здоровы, отделались небольшими испугами", - пишет он.

По его словам, на момент отказа тормозов подъемника там находились четверо украинцев.

"На подъемнике были наши четыре человека, включая мою жену Юлю, которая спрыгнула вместе с ребятами, и Инна, которая по каким-то причинам не смогла спрыгнуть и её закинуло на хорошей скорости прям в место остановки всех подъемников. При прыжке с подъемника третья девушка Алина зацепилась курточкой об подъёмник и её протащило метров восемь и откинуло в сторону. После этого прошло еще четыре кресла без людей и канатка остановилась", - рассказывает он.

По его словам, киевлянку Инну откинуло между бетонных блоков опор канатной дороги, но она была в сознании. На месте происшествия ей начал помагать парамедик из Польши, а через семь-десять минут приехали спасатели и забрали девушку в больницу.

"Среди тех, кто остался на подъёмнике были пятеро наших ребят, сняли их где-то через полтора часа после аварии, операция по эвакуации людей с подъемника была относительно быстрой и слаженной", - пишет он.

Паникар пишет, что по приезде в больницу там уже находились пострадавшие от аварии подъемника.

"Я увидел в другой палате уже лежащую беременную Шведку, которая выпрыгнула с подъемника. В лежачем положении привезли еще одну женщину и двоих мужчин, один из которых через пять минут встал и сказал, что с ним все хорошо. Еще был парень возможно с поломанной ногой и человека три с ушибами", - добавил он.

Мужчина рассказал, что в больницу позже приехали представители курорта, полиции и министр экономики Грузии.

"Еще через час Инну и еще пару человек перевезли в клинику в Тбилиси, где всю ночь лучший хирург Грузии делал ей операцию. В больнице Гудаури мы сразу подняли вопрос лечения Инны с заместителем компании по развитию горнолыжных курортов Грузии. Правительство Грузии полностью берет на себя всё лечение, все затраты и компенсации всем пострадавшим на подъемнике", - рассказал очевидец аварии.

По его словам, после случившегося грузинская полиция допрашивала его почти пять часов.

Он также рассказал, что киевлянка Инна получила повреждение одного позвонка в пояснице, открытый осколочный перелом лопатки, открытый перелом локтевой кости, поломанные ребра, которые задели легкие и сломанное бедро.

По его словам, у девушки самое критичное состояние со всех, кто пострадал в аварии на подъемнике в Гудаури.

По состоянию на 18 марта она уже может дышать сама.

"В шоке, что не спрыгнула, говорит, что приготовилась первая, сняла лыжи и решила прыгать, дальше ступор - не помнит, как отключилась, не слышала как кричали, как рядом прыгали. Еще рано о чем то говорить, но маленькая положительная динамика есть", - пишет Паникар.

Как сообщал "Обозреватель", 16 марта в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури сломался подъемник. Многие были травмированы.