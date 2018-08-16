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Муженко назвал главную проблему украинской армии

1.8тЧитать новость на украинском

Одной из серьезнейших проблем новой украинской армии стал отток кадров, который усилился после принятия закона, позволяющего военнослужащим увольняться после окончания контракта.

Об этом в интервью ВВС рассказал глава Генштаба Виктор Муженко, добавив, что оттоку способствуют проблемы материального и социального характера.

"Есть и личные факторы, а также психологическая и физическая усталость от службы. Есть военные, которые освобождаются, но через некоторое время возвращаются снова к оружию. Но отток кадров действительно есть и это определенным образом влияет на состояние готовности ВСУ. Потому что мы вынуждены набирать новых контрактников, проводить полный цикл их подготовки, а через определенный срок они снова увольняются. Нам нужно держать мощное ядро ​​ВС, тогда это будет способствовать усилению способности армии", - рассказал Муженко.

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Напомним, ранее боец "Королевской" бригады ВСУ Роман Карапинка заявил, что в ближайшее время украинские военные могут пойти на штурм, чтобы освободить оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Персона
Виктор Муженко
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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Русский Солдат
Русский Солдат
А шо, нет желающих подохнуть за бизнес на военных поставках петрушки киевского?
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Бог Хохлов
Бог Хохлов
армия целиком состоит из проблем
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Графский Степан
Графский Степан
Главная причина в том что армией руководят подобные дебилы))
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