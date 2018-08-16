Муженко назвал главную проблему украинской армии

Одной из серьезнейших проблем новой украинской армии стал отток кадров, который усилился после принятия закона, позволяющего военнослужащим увольняться после окончания контракта.

Об этом в интервью ВВС рассказал глава Генштаба Виктор Муженко, добавив, что оттоку способствуют проблемы материального и социального характера.

"Есть и личные факторы, а также психологическая и физическая усталость от службы. Есть военные, которые освобождаются, но через некоторое время возвращаются снова к оружию. Но отток кадров действительно есть и это определенным образом влияет на состояние готовности ВСУ. Потому что мы вынуждены набирать новых контрактников, проводить полный цикл их подготовки, а через определенный срок они снова увольняются. Нам нужно держать мощное ядро ​​ВС, тогда это будет способствовать усилению способности армии", - рассказал Муженко.

Напомним, ранее боец "Королевской" бригады ВСУ Роман Карапинка заявил, что в ближайшее время украинские военные могут пойти на штурм, чтобы освободить оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.