Главная Новости
2 апреля • обновлено в 12:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Муж не смог проститься с умирающей женой из-за COVID-19: трагическая история

6.4т
Читать материал на украинском

В Австралии от коронавируса COVID-19 умерла 67-летняя Джанет Либен. В это время ее также зараженный муж находился в соседней палате.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Пожилые супруги были одними из 440 пассажиров, кто заразились на круизном лайнере Ruby Princess. Из-за изоляции муж даже не смог поцеловать умирающую жену на прощание, передает Daily Mail.

"Он был совершенно растерян. Он не мог ее утешить, он сам болен вирусом. Он ничего не мог сделать, кроме как отпустить ее, это разбило ему сердце", – рассказали в больнице.

Супруги Либен

Супруги Либен

Daily Mail

Бывшая рабочая завода вместе со своим мужем, отставным офицером австралийской армии, отдыхали в круизе с друзьями. Круиз организовала Ассоциация авиадиспетчеров Австралии (ADAA).

По словам главы ADAA, Либен очень переживал за состояние здоровья жены, при этом у него самого наблюдался тяжелый кашель и сдавливало грудь.

Джанет Либен с домашним питомцем

Джанет Либен с домашним питомцем

Daily Mail

Добавим, что согласно данным портала Worldometers в Австралии состоянием на 12:00 2 апреля заболело коронавирусом 5137 человек и умерло 25.

"Разбило сердце!" Муж не смог проститься с умирающей женой из-за COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом заразились по всему миру уже более 935 тысяч человек.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Австралия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
17
0
Смешно
0
Интересно
29
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги