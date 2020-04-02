"Разбило сердце!" Муж не смог проститься с умирающей женой из-за COVID-19

В Австралии от коронавируса COVID-19 умерла 67-летняя Джанет Либен. В это время ее также зараженный муж находился в соседней палате.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Пожилые супруги были одними из 440 пассажиров, кто заразились на круизном лайнере Ruby Princess. Из-за изоляции муж даже не смог поцеловать умирающую жену на прощание, передает Daily Mail.

"Он был совершенно растерян. Он не мог ее утешить, он сам болен вирусом. Он ничего не мог сделать, кроме как отпустить ее, это разбило ему сердце", – рассказали в больнице.

Супруги Либен Daily Mail

Бывшая рабочая завода вместе со своим мужем, отставным офицером австралийской армии, отдыхали в круизе с друзьями. Круиз организовала Ассоциация авиадиспетчеров Австралии (ADAA).

По словам главы ADAA, Либен очень переживал за состояние здоровья жены, при этом у него самого наблюдался тяжелый кашель и сдавливало грудь.

Джанет Либен с домашним питомцем Daily Mail

Добавим, что согласно данным портала Worldometers в Австралии состоянием на 12:00 2 апреля заболело коронавирусом 5137 человек и умерло 25.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом заразились по всему миру уже более 935 тысяч человек.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся