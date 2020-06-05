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5 июня • обновлено в 09:06
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Мукачево затопило из-за сильного ливня: улицы ушли под воду. Видео

1.2т
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В четверг, 4 июня, из-за сильного ливня затопило город Мукачево на Закарпатье. Фото и видео непогоды показали местные жители в сети.

Вечером за несколько минут там выпала месячная норма осадков – 54 мм. Об этом сообщили в Закарпатском областном центре по гидрометеорологии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Аномальное количество осадков перегрузило ливневую канализацию В результате затопленными оказались Первомайская набережная, улица Небесной сотни и еще десятки других. После дождя машины "плавали" по улицам.

В Мукачево ливень затопил улицы

В Мукачево ливень затопил улицы

facebook.com/groups/MukachevoSOS

В Мукачево ливень затопил улицы

В Мукачево ливень затопил улицы

Перший кабельний

В Мукачево ливень затопил улицы

В Мукачево ливень затопил улицы

fakty.ua

Коммунальные предприятия начали восстанавливать последствия ливня. По прогнозам синоптиков, дожди на Закарпатье в ближайшее время не прекратятся.

В Мукачево ливень затопил улицы

В Мукачево ливень затопил улицы

facebook.com/groups/MukachevoSOS

В Мукачево ливень затопил улицы

В Мукачево ливень затопил улицы

fakty.ua

В Мукачево ливень затопил улицы

В Мукачево ливень затопил улицы

fakty.ua

В Мукачево ливень затопил улицы

В Мукачево ливень затопил улицы

podiji.ko.net.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что погода в Украине в пятницу, 5 июня, будет дождливой. Кратковременные осадки прогнозируют в западных, северных и восточных областях.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
ливень погода
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