Может вылиться в другие болезни: биолог назвала органы, которые нужно проверять после COVID-19

Люди, которые переболели COVID-19, в первую очередь должны проверить состояние легких, почек и мозга.

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Об этом сообщила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова, передают РИА Новости. По её словам, вирус может повреждать эти органы, что после может вылиться в другие болезни.

"После перенесенного COVID-19 надо проверить три основные системы в организме: легкие, почки и мозг. С легкими надо идти к пульмонологу. Необходимо также проверить почки. Их состояние покажет очень распространенный анализ – биохимия крови. Там есть показатель, который отражает, как функционируют почки. Если с ним все в порядке, то идти к нефрологу не надо, в противном случае – лучше сходить", – сказала Баранова.

Биолог назвала органы, которые нужно проверять после COVID-19

В анализе крови необходимо смотреть на определенный показатель – скорость клубочковой фильтрации – уверяет врач.

"Третья система – это мозг, функционирование центральной и периферической нервной системы. Как неоднократно отмечалось, при вирусе бывают нейровоспаления", – уточнила биолог.

Также Баранова напомнила, что после COVID-19 может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации и возможно появление головных болей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что носитель COVID-19 перестает быть заразным после 11 дней болезни.

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