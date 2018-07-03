Вот не в порядке порохоботства/гройсманоботства и т.д.

Проехал Украину с севера на юг и обратно другой дорогой. Объемами капитального дорожного строительства на трассах поражен, читать - это одно, увидеть - это другое. Почему это не делалось раньше??? Все помнят байки Януковича про "запасы битума, которые мы накапливаем, и потом начнем строить дороги"? Может, нашли их, как золото Полуботка?

И вопрос (а может зрада) - чья корпорация Автомагистраль? Хотя мне, наверное, даже все равно - куча народу работает, стада новой техники, асфальтовозы-термоса, катерпиллеры...

И лучи поноса местным властям. Центральные власти строят дороги, местные, получив финансовый ресурс - скверики, клумбочки, скульптуры и прочие финтифлюшки...