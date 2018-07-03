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Андрей Шор
Андрей Шор
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Может в Украине нашли золото Полуботка?

Вот не в порядке порохоботства/гройсманоботства и т.д.

Проехал Украину с севера на юг и обратно другой дорогой. Объемами капитального дорожного строительства на трассах поражен, читать - это одно, увидеть - это другое. Почему это не делалось раньше??? Все помнят байки Януковича про "запасы битума, которые мы накапливаем, и потом начнем строить дороги"? Может, нашли их, как золото Полуботка?

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И вопрос (а может зрада) - чья корпорация Автомагистраль? Хотя мне, наверное, даже все равно - куча народу работает, стада новой техники, асфальтовозы-термоса, катерпиллеры...

И лучи поноса местным властям. Центральные власти строят дороги, местные, получив финансовый ресурс - скверики, клумбочки, скульптуры и прочие финтифлюшки...

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Автор
Андрей ШорАндрей Шор
Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Андрея Шора
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