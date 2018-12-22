МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Можем вас расстрелять'': Филарет рассказал об издевательствах КГБ

1.3тЧитать материал на украинском

Агенты КГБ при Советском Союзе тесно сотрудничали со священнослужителями и требовали докладывать о разговорах людей, используя метод морального давления.

Как рассказал патриарх Филарет в эфире "Радио Свобода", подобная ситуация произошла и с ним, но комитет ничего не получил (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Могу о себе сказать. От меня в начале требовали, чтобы я им открывал то, что мне будут люди говорить на исповеди. Я сказал: "Нет, священник должен хранить тайну исповеди". Тогда он вынимает пистолет, кладет на стол и говорит: "Мы можем вас расстрелять". Я ему на это сказал: "Можете расстрелять меня, но для меня не имеет значения, умру ли я сейчас, вы меня расстреляете или я доживу до глубокой старости, а выполнять эти ваши условия не буду", – отметил Филарет.

Новости
Единая церковь: Филарет сделал резкое заявление о главном конкуренте Епифания

После этого случая его в КГБ не преследовали. Филарет также уточнил, что не было тогда епископов, не связанных со спецслужбой.

Патриарх Филарет

Патриарх Филарет

loda.gov.ua

"Дело в том, что не было ни одного епископа, который не имел бы контактов с ними. Если он не имел контактов, то он не был епископом. Поэтому, если кто-то из архиереев тех скажет, что он не имел контактов, то это означает, что он говорит неправду. Я это точно знаю", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный архив Латвии опубликовал картотеку Комитета госбезопасности Латвийской ССР, в которой содержатся данные об агентах КГБ.

Как выясгилось, митрополит Рижский и всея Латвии Александр, он же Александр Иванович Кудряшов, был завербован в 1982 году.

Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
3
Смешно
7
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Алисааа, Алисааа, меня пытали но я им ни чего не сказал))) Старый пердун хоть бы покаялся.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги