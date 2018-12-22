''Можем вас расстрелять'': Филарет рассказал об издевательствах КГБ

Агенты КГБ при Советском Союзе тесно сотрудничали со священнослужителями и требовали докладывать о разговорах людей, используя метод морального давления.

Как рассказал патриарх Филарет в эфире "Радио Свобода", подобная ситуация произошла и с ним, но комитет ничего не получил (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Могу о себе сказать. От меня в начале требовали, чтобы я им открывал то, что мне будут люди говорить на исповеди. Я сказал: "Нет, священник должен хранить тайну исповеди". Тогда он вынимает пистолет, кладет на стол и говорит: "Мы можем вас расстрелять". Я ему на это сказал: "Можете расстрелять меня, но для меня не имеет значения, умру ли я сейчас, вы меня расстреляете или я доживу до глубокой старости, а выполнять эти ваши условия не буду", – отметил Филарет.

После этого случая его в КГБ не преследовали. Филарет также уточнил, что не было тогда епископов, не связанных со спецслужбой.

Патриарх Филарет loda.gov.ua

"Дело в том, что не было ни одного епископа, который не имел бы контактов с ними. Если он не имел контактов, то он не был епископом. Поэтому, если кто-то из архиереев тех скажет, что он не имел контактов, то это означает, что он говорит неправду. Я это точно знаю", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный архив Латвии опубликовал картотеку Комитета госбезопасности Латвийской ССР, в которой содержатся данные об агентах КГБ.

Как выясгилось, митрополит Рижский и всея Латвии Александр, он же Александр Иванович Кудряшов, был завербован в 1982 году.