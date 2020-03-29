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29 марта • обновлено в 11:01
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Коронавирусом в Украине заразились 418 человек: статистика по областям на 29 марта

44.2т
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По состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине уже достигло 418.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным ведомства, за сутки количество выявленных случаев выросло на 109. Всего с начала 2020 года в Украине зафиксировано 1712 подозрений на заболевание.

Уточняется, что случаи в Николаевской и Днепропетровской областях сняты с учета и зарегистрированы в Киеве.

Коронавирусом в Украине заразились 418 человек

Коронавирусом в Украине заразились 418 человек

Zik

Статистика по областям

  • Винницкая – 22 случая;

  • Волынская – 2 случая;

  • Днепропетровская – 6 случаев;

  • Донецкая – 2 случая;

  • Житомирская – 5 (1 летальный) случаи;

  • Закарпатская – 1 случай;

  • Запорожская – 11 случаев;

  • Ивано-Франковская – 41 (3 летальных) случаев;

  • г. Киев – 82 случая;

  • Киевская – 45 случаев

  • Кировоградская – 4;

  • Львовская – 5 случаев;

  • Луганская – 2 случая;

  • Одесская – 8 случаев;

  • Полтавская – 1 случай;

  • Ривненская – 9 случаев (2 летальных)

  • Сумская – 6 случаев (1 летальный)

  • Тернопольская – 57 случаев (1 летальный)

  • Харьковская – 1 случай;

  • Херсонская – 1 случай;

  • Хмельницкая – 1 случай;

  • Черкасская – 46 случаев;

  • Черновицкая – 59 (1 летальный) случаев;

  • Черниговская – 1 случай.

Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 5 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Новость обновляется.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Livesey David
Livesey David
Каждый день количество больных удваивается, вот что значит - тесты подвезли.
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