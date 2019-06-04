"Моя совесть чиста": подозреваемый в убийстве ребенка полицейский сделал заявление

Полицейский Владимир Петровец, который является подозреваемым в убийстве 5-летнего ребенка, заявил о своей непричастности к трагедии.

Как передает ТСН, об этом он сообщил своим близким перед задержанием. "Он мне сказал на ходу: "Передай моим родным - моя совесть чиста, я не стрелял и в руки оружия не брал", - рассказала его сестра.

В свою очередь сосед другого подозреваемого Ивана Приходько рассказал, что полицейского нельзя назвать агрессивным человеком.

"Не спокойный, но и не кипишной. Нормальный, среднестатистический человек", - сказал он.

Также сообщается, что во вторник, 4 июня, в больницу попал отец убитого ребенка, которому резко стало плохо.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня во многих городах Украины прошли масштабные акции протеста из-за убийства 5-летнего Кирилла Тлявова.

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