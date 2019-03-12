"Моторола" выжил? Гай оценил "сенсацию"

Информацию о том, что террорист "ДНР" Арсен Павлов ("Моторола") мог выжить при взрыве лифта в доме в оккупированном Донецке, нельзя исключать, но вряд ли Россия проводила бы такую сложную спецоперацию по эвакуации автомойщика.

Так ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай прокомментировал OBOZREVATEL новость издания "Вести", которое, ссылаясь на слова неназванного военнослужащего Сил спецопераций ВСУ, сообщило о вероятности фейковой смерти бывшего лидера террористической группировки "Спарта".

По словам разведчика, в задачи которого входит знакомство с боевиками и гражданами РФ в соцсетях, и сбор необходимой информации, спецслужбы РФ пропустили момент, когда жена "Моторолы" Елена, которая должна была горевать по погибшим, почти сразу начала постить селфи. Как говорит украинский военный, впоследствии фото подчистили, но сам факт зафиксирован украинскими спецслужбами.

По его мнению это свидетельствует о том, что террорист может быть живым.

Не исключает такой возможности и Мирослав Гай, однако сомневается в том, нужно ли было проводить подобную спецоперацию ГРУ РФ, а самостоятельно "Моторола" вряд ли бы такое провернул.

Арсен Павлов ("Моторола") ТАСС

"Я не исключаю никаких возможностей, но вопрос в том, мог ли "Моторола" в обход ГРУ РФ и ФСБ провести самостоятельно такую операцию? Я думаю, что не мог. А нужно ли спецслужбам РФ проводить эвакуацию мойщика автомобилей, который в принципе не владел никакой серьезной информации и играл просто роль в этом спектакле, я не уверен. Это слишком сложная операция, а он слишком малая сошка, чтобы заниматься его эвакуацией", – пояснил волонтер.

Несмотря на то, что вся информация о смерти боевика на украинскую сторону поступала только со слов оккупантов, вероятность подставы исключать нельзя, но Гай все же склоняется к мысли, что "Моторола" скорее мертв.

"Я склоняюсь к тому, что он скорее всего мертв, потому что такая судьба коснулась не одного главаря, там уже не мало погибло. И говорить, что это все была удачная эвакуация, я думаю, что это неправда", – считает ветеран АТО .

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Моторолы стало известно 16 октября. Его взорвали в лифте собственного дома в Донецке.

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