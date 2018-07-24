"Москворотый хлам": Фарион устроила языковой скандал во Львове

Скандально известная экс-народный депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион впала в ярость из-за наличия русскоязычной прессы и литературы в киосках Львова.

В частности, в навязывании населению такого печатного продукта она обвинила местного предпринимателя Игоря Починка. Свое возмущение борец за украинский язык выразила на личной странице в Facebook.

"Это фотография с витрины киоска во Львове. Типичное явление, когда под заголовком "новинки украинской литературы" — москворотый хлам. Владелец этих киосков, которые полностью монополизировали во Львове эту сферу, журна*люха Починок — главный редактор желтой газетки "Экспресс". А еще этот пропагатор "русского мира" во Львове в тех киосках продает сигареты", — обрушилась Фарион с разгромной критикой на собственника сети газетных киосков.

Кроме того, она добавила, что имеет личные счеты с Починком, поскольку он якобы занимался дискредитацией ее политической силы накануне выборов в 2014 году из-за того, что "Свобода" добивалась закрытия его бизнеса.

"Отсюда началась наша война. И война в стране тоже. Курите "Экспресс", господа", — разгневанно подытожила свой пост экс-нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фарион обвинила русскоговорящих украинцев в том, что они продолжают использовать язык оккупанта, который был принесен в их родную страну на штыках несколько столетий назад.