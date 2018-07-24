МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Москворотый хлам": Фарион устроила языковой скандал во Львове

1.5тЧитать новость на украинском

Скандально известная экс-народный депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион впала в ярость из-за наличия русскоязычной прессы и литературы в киосках Львова.

В частности, в навязывании населению такого печатного продукта она обвинила местного предпринимателя Игоря Починка. Свое возмущение борец за украинский язык выразила на личной странице в Facebook.

"Это фотография с витрины киоска во Львове. Типичное явление, когда под заголовком "новинки украинской литературы" — москворотый хлам. Владелец этих киосков, которые полностью монополизировали во Львове эту сферу, журна*люха Починок — главный редактор желтой газетки "Экспресс". А еще этот пропагатор "русского мира" во Львове в тех киосках продает сигареты", — обрушилась Фарион с разгромной критикой на собственника сети газетных киосков.

Новости
Давать в челюсть "москворотым": Фарион пояснила свой скандальный призыв

Кроме того, она добавила, что имеет личные счеты с Починком, поскольку он якобы занимался дискредитацией ее политической силы накануне выборов в 2014 году из-за того, что "Свобода" добивалась закрытия его бизнеса.

"Отсюда началась наша война. И война в стране тоже. Курите "Экспресс", господа", — разгневанно подытожила свой пост экс-нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фарион обвинила русскоговорящих украинцев в том, что они продолжают использовать язык оккупанта, который был принесен в их родную страну на штыках несколько столетий назад.

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на Обозревателе.

Тема
Языковой скандал
Персона
Ирина Фарион
Место
УкраинаЛьвов
Объект
ВО Свобода
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кротов Даниил
Кротов Даниил
панове ,это поляки. а вы быдляки. так правильно. ну что заставляет мычать?
Ответить
0
0
andrei
andrei
Дурдом на выгуле.
Ответить
3
1
Русский Солдат
Русский Солдат
"Ирина Фарион впала в ярость" - да она из этой ярости по-моему и не выпадала никогда, говорят суровая была коммунистка, истовая.
Ответить
4
1

Наши блоги