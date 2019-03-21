"Москва – центр Украины": Соколова ярко ответила на выходку топ-пропагандиста Кремля

Украинская журналистка Янина Соколова затроллила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева за глупую фразу о том, что центр Украины якобы находится в Мавзолее Ленина.

Она отметила, что в таком случае рупор путинского режима должен покинуть территорию Украины, ведь столица страны-агрессора стала ее частью. Стеб над Соловьевым журналистка показала в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Москва находится в центре Украины? Ну, окей. За язык никто не тянул. Мы согласны, поэтому, Владимир, освободите, пожалуйста, территорию. Вы — невъездной в Украину", — сказала Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова едко высмеяла в своей авторской программе угрозы российского пропагандиста Владимира Соловьева "двинуться на Киев".

Также журналистка рассказала, что сделает в случае встречи с одним из главных пропагандистов президента РФ Владимира Путина. Она заявила, что просто плюнет в "соловьиный помет" и уничтожит его.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся