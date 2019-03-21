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"Москва – центр Украины": Соколова ярко ответила на выходку топ-пропагандиста Кремля

2.1тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова затроллила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева за глупую фразу о том, что центр Украины якобы находится в Мавзолее Ленина.

Она отметила, что в таком случае рупор путинского режима должен покинуть территорию Украины, ведь столица страны-агрессора стала ее частью. Стеб над Соловьевым журналистка показала в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Москва находится в центре Украины? Ну, окей. За язык никто не тянул. Мы согласны, поэтому, Владимир, освободите, пожалуйста, территорию. Вы — невъездной в Украину", — сказала Соколова.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова едко высмеяла в своей авторской программе угрозы российского пропагандиста Владимира Соловьева "двинуться на Киев".

Также журналистка рассказала, что сделает в случае встречи с одним из главных пропагандистов президента РФ Владимира Путина. Она заявила, что просто плюнет в "соловьиный помет" и уничтожит его.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина СоколоваВладимир Соловьев
Место
Украина
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
у салавьиного памета один центр-вилла в натовской стране близ озера Комо, там он регулярно "ваюеть" с праклятыми натовцами из-за санкционного пармезана, пока остальная кацапня доедаеть "хуй без соли"...
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
шо за полоротая проблядь?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Пушненка Семен, твоя мама...??? ну зачем ты так???
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