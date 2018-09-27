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Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук
Руководитель группы "Информационное Сопротивление"Все статьи автора

Московский сценарий для Закарпатья

2.7т

По информации группы ИС, российская сторона (ГУ ГШ ВС РФ, быв. ГРУ), активизировала информационно - пропагандистскую кампанию по созданию предпосылок и формирования общественного мнения для дестабилизации Закарпатья, используя этнический фактор (венгры) в регионе, а равно амбиции Будапешта.

Цель "московского сценария" в данном случае - создание новой точки напряжённости на территории Украины в рамках концепции "федерализации" нашей страны после избирательного цикла в 2019 году.

Данные действия и активизация ГРУ, на данный момент, обусловлены необходимостью срочной смены негативных тенденций для российской военной разведки, а также лично Шойгу и Суркова, связанных с:

- провалами ГРУ на международной арене (МН17, переворот в Черногории, вмешательство в выборы в США, отравление Скрипалей в Солсбери и т.д.), которые стали достоянием мировой общественности и по которым ведутся соответствующие международные расследования;

- нарастающей конфронтацией ГРУ с ФСБ РФ, как в ОРДЛО, так и в самой России, которая выливается в "войну компроматов" и различные "подставы" перед В.Путиным (из последних примеров – "помощь" ФСБ РФ мировому сообществу в идентификации Боширова и Петрова именно как сотрудников ГРУ) ;

- негативное развитие для РФ ситуации в Сирии, где всю полноту ответственности несёт МО РФ-ГРУ и лично Шойгу.

При этом, мероприятия по Закарпатью могут быть синхронизированы ГРУ с другими мероприятиями – в частности, по Приазовью и Одесской области, о которых мы сообщали ранее (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1721437271318254&id=100003559926167&anchor_composer=false)

Концепция дестабилизации Закарпатья от ГРУ представляет собой модифицированные действия на Востоке Украины в 2014 году, а именно - провокации и нагнетание ситуации, которые могут закончиться силовыми противостояниями местных этнических венгров и "украинских националистов", группы которых будут состоять как из российской агентуры, так и просто из "полезных идиотов", с втягиванием в данные действия силовых структур Украины, что будет сопровождаться и раскручиваться соответствующей информационной кампанией.

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На следующем этапе ГРУ предлагается введение т.н. "венгерских зелёных человечков" из числа венгерских неонацистских и радикальных группировок, которые финансируются из РФ, а их представители проходят различные курсы подготовки (под руководством инструкторов ГРУ) в рамках деятельности т.н. бойцовских и военно-патриотических клубов, как на территории Венгрии, так и в других странах Европы (яркий пример - сеть "Волк"), для "защиты венгров Закарпатья, недопущения этнических чисток и стабилизации ситуации в регионе".

Такое развитие ситуации заставит Будапешт, под давлением сформированного "общественного мнения", втягиваться в данный процесс более активно, в частности – путем соответствующих официальных заявлений и дипломатических действий, которые по факту будут подыгрывать интересам Москвы. Которая, в свою очередь, будет отрицать свое непосредственное участие, как и в 2014 году, и перекладывать всю ответственность на официальный Будапешт и его спецслужбы, тем самым ставя в неловкое положение ЕС и НАТО и, таким образом, провоцируя внутренний конфликт в этих организациях.

В дальнейшем, по плану ГРУ, процесс должен пойти по "донбасскому сценарию" путем образования условной "ЗНР", на чем также будут играть пророссийские кандидаты на выборах в 2019 году (а именно – "действующая власть своей преступной деятельностью привела к подобной ситуации и очередной потере украинских территорий").

Кроме того, по данным группы ИС, к непосредственному наполнению фонда для т.н. "плана Эгана", через который Венгрия финансирует различные гуманитарные проекты в Закарпатье для этнических венгров в рамках концепции "мягкой силы", причастны спецслужбы РФ. В частности, российское ГРУ "влило" в эту структуру на протяжении только последних 3-х месяцев не менее $100 млн.

К реализации данного сценария будут причастны и многие украинские "оппозиционные политики", которые уже получили гарантии финансирования и медийной поддержки данных действий как из Москвы, так и Будапешта.

Подобный сценарий с использованием "вслепую" страны-члена НАТО, в случае успеха в Закарпатье, предлагается ГРУ к применению и на иных направлениях.

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Автор
Дмитрий ТымчукДмитрий Тымчук
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Тымчука
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Loskutov Vital
Loskutov Vital
Единственная адекватная фраза в статье: "действующая власть своей преступной деятельностью привела к подобной ситуации и очередной потере украинских территорий". Хорошее слово - очередная.
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
А шо они там в ис курят? Или колят? Наверно нюхают!
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Процесс пошёл...
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