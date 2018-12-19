Морозы отступят: появился уточненный прогноз погоды в Украине

В Украине 20 декабря постепенно начнут ослабевать морозы, хотя гололедица на дорогах сохранится.

По прогнозу Укргидрометцентра, существенных осадков не будет, а ветер ожидается восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-20 м / с.

"Температура ночью -6… -11 градусов, днем -1… -6 градусов, в южных, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью -2… -7 градусов, днем от -3 до +2 градусов; в Крыму ночью около 0, днем +1… +5", – сказано в сообщении.

В Киеве 20 декабря будет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -7… -9 градусов, днем -4… -6 градуса.

21 декабря ожидается небольшой снег с дождем, местами налипание мокрого снега и гололед. В южной части страны будет без существенных осадков.

В западных областях температура воздуха ночью ожидается в районе -2… -5 градусов, а днем -1… +1. В центральных областях ночью будет -2…-5, а днем -1… +1.

В восточном регионе ожидается снег с дождем: ночью до -4 градусов, днем прогреется до +1. А на юге будет пасмурно: ночью до -4 градусов, днем прогреется до +3.

В Киеве ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до -3… -5 градусов, а днем потеплеет до +1 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, какую ждать погоду на Новый год в Украине.