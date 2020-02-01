Морозы до -17 и больше снега: синоптик дал прогноз погоды на февраль в Украине

В феврале украинцев ожидают сильные морозы и увеличение количества осадков, по сравнению с предыдущими зимними месяцами.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его данным, уже в первой половине месяца ночная температура опустится до -17 градусов.

"С 1 по 4 февраля будет плюсовая температура, только ночью столбики термометра могут опуститься до -2 градусов. В эти дни прогнозируется снег", – говорит он.

Но уже дальше температура начнет снижаться, и уже с 8-го февраля в некоторых областях ночью будет достигать 17 градусов мороза.

"С 12 февраля температура немного повысится — до -7…-8 градусов ночью. И так до конца февраля температура будет незначительно колебаться, где-то теплее, где-то холоднее", – прогнозирует народный синоптик.

Снег в Украине "24 канал"

При этом, по словам Горбаня, в феврале будет гораздо больше осадков, чем в предыдущих месяцах: "В первых числах снег, потом осадки прогнозируются с 8 по 12 февраля, и в конце месяца тоже будет снежить", – отметил Горбань.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит около 5 градусов.

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