Морозы до -12: в Украине резко ухудшится погода на Новый год

В понедельник, 31 декабря, в Украине ожидается морозная погода, в большинстве регионов без снега.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, в последний день 2018 года небольшой снег и дождь возможны лишь в западных, Донецкой и Луганской областях.

"На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных областях на протяжении суток 0°, на Левобережье ночью 6-11°, днем 4-9° мороза, на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3 °тепла", — рассказали синоптики.

Во вторник, 1 января, осадки вероятны только в Волынской и Ривненской областях, в остальных регионах будет хмуро, но сухо. Температура при этом опуститься еще на несколько градусов вниз, и достигнет ночью -12 градусов: холоднее всего будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях.

На западе ночью ожидается от -1 до -5, а днем от -1 до +3. В остальных областях показатели будут колебаться от -3 до -9 ночью и от +1 до -4 днем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики утверждали, что Новый 2019 год в Украине начнется со снегопадов и метелей, а погода будет менее морозная.