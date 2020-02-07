Мороз и потепление: синоптик рассказала о капризной погоде в выходные по Украине

В ближайшие выходные, 8-9 февраля, в Украине ожидается капризная погода – на все синоптические вкусы.

В частности, в субботу будет еще морозно, а в воскресенье уже придет потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, 8 февраля ночью задержится морозный воздух, минимальная температура воздуха составит -7... -13 градусов, а на востоке будет еще ниже.

В выходные в Украине будет капризная погода

Далее дни начнут разделяться: в субботу еще холодно, максимум -5 градусов, на западе до нуля. А 9 февраля ожидается небольшое потепление до +5 градусов. Правда, отметила Диденко, в восточных областях и, что необычно, на Херсонщине, Николаевщине и Запорожье будет днем -2... -5 градусов.

В то же время антициклон с запада Европы начнет вытеснять остатки осадков с Украиной, поэтому будет преобладать сухая погода – и только 8 февраля в южной части и в Донецкой области выпадет небольшой снег.

"Не забывайте о скользких дорогах, травматологам и так работы хватает, пусть лучше попьют чайку", – подчеркнула синоптик.

Погода 8-9 февраля в Украине Facebook Натальи Диденко

По ее словам, ветер в выходные угомонится, станет небольшим или максимум умеренным. Его направление изменится с северного на юго-западное.

Что касается погоды в Киеве, то 8-9 февраля осадки там маловероятны, зато периодически будет светить зимнее солнце.

В ночные часы столбики термометров будут показывать -5... -9 градусов, в субботу днем ожидается оттепель, а вот в воскресенье, 9 февраля, в столице ощутимо потеплеет – до +3... +4 градусов.

"Февраль явно перепил кофе, а как иначе объяснить такую его нестабильность и живость. Ну, разве что близкой весной", – подытожила свой прогноз Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит примерно 5 градусов.

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