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4 ноября • обновлено в 11:05
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Мороз -20 и много снега: синоптики уточнили прогноз на зиму в Украине

9.1т Читать материал на украинском

Настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань "Фактам". Тем не менее, в декабре ожидается период с плюсовой температурой.

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"Устойчивая зима, по моим данным, начнется с 12 декабря. Первые четыре дня декабря будет минусовая температура, потом пять дней плюсовая — до 4 градусов тепла. А с 12 декабря и до конца месяца — одни "минусы", – рассказал Горбань.

По его словам, морозы будут не сильные, максимум -12°. И только 24−25 декабря температура может опуститься до -13…-15°.

"Следующие месяцы также будут холодными — весь январь морозный, а февраль будет даже холодней января. Морозы будут достигать -18…-20°. Ожидаются также обильные снегопады. Больших периодов оттепели не предвидится. Практически вся зима будет очень снежной", – подчеркнул он.

Другой синоптик Владимир Деркач уверен, что морозы в Украину придут в начале ноября. Он также предупредил о небольших осадках.

"Зима начнется по-зимнему — частыми осадками в первой декаде декабря. Где-то с середины первой десятидневки декабря наступит оттепель. Температура будет плюсовой. Вторая декада декабря будет отличаться нетипично теплой погодой, иногда с небольшими осадками. Только в праздник Николая немного похолодает. Сначала придут ночные морозы, а потом и дневные, возможны небольшие осадки. Это похолодание продержится до конца года", – отметил он.

Снежная зима в Украине

Снежная зима в Украине

АИФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик предупреждал, что первый снег в Украине выпадет в середине ноября.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Мощный Федя
Мощный Федя
В Херсоне сократили все уроки из-за холода в классах 00:17, сегодня Херсонский городской совет сократил длительность уроков в школах с 4 ноября до 35 минут - то есть на 10 минут - из-за отсутствия отопления.
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