Покинула этот мир великая оперная певица Монсерат Кабалье. Помню как с нетерпением мы ждали концерта певицы в Киеве. Билеты были куплены как только открылись кассы. Зашли в зал мин за 10 до начала концерта, садимся и я вижу Монсерат, сидящую за кулисами на стуле. Концерт начался с опозданием мин на 40, ждали Ющенко, который толкал речь. Невежество президента явно сказалось на настроении оперной дивы, но концерт был прекрасен. Как потом писали в прессе, Монсерат часто садилась за кулисами и ждала начало концерта.

Новости Умерла легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье

На следующий день я вылетала в 6.30 утра в Мюнхен. Люди сонные, ползут по проходу. Захожу в самолёт и первое что вижу, шикарную даму с прической и макияжем, строго смотрящую на всех. Все проходили мимо и, наверное, только я уставилась на неё с нескрываемым восхищением. Мы сошлись во взгляде и она широко мне улыбнулась. "Доброе утро и большое спасибо", успела я сказать. Она похлопала меня по руке, потрясающая женщина и величайшая певица. Светлая память, спасибо за блаженство от невероятной красоты голоса, это с нами останется навсегда.