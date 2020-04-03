О чем там речь.

А речь о том, что относительно молодые кадры, которые пришли на первые места вместе с Зеленским, мягко говоря, очень позорят нашу страну. И может дело в возрасте, может в некомпетентности, может в бестактности и отсутствии личной культуры - только результат их "деятельности" вызывает горькую усмешку.

Эта особа (и я не знала бы о его существовании еще долго) позволила себе вынести внутриукраинский "срач" на ступеньку выше. Мы теперь просим аппараты ИВЛ у Илона Маска, попутно обвиняя Супрун в том, что она успела попросить их раньше "молодой команды" и (внимание!) именно она виновата в том, что у нас их мало. Что она развалила санитарную службу - а до этого, видимо, у нас все было зашибись.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know. — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020

Ок. Давайте разберемся спокойно. Мне как рядовому гражданину казалось, что такие аппараты страна держит в наличии согласно вызовам. Ну, например, нет и не предвидится никакой пандемии (а кто же о таком знает до ее появления!) - ну и не стоят такие аппараты без дела на складе, если больных для них попросту мало. И Супрун, видимо, должна была загрузить этими аппаратами Украину, будучи ясновидящей - предугадав, что однажды из Китая по миру пойдет коронавирус. То, что на это уйдут бюджетные деньги - это одно. А то, что эти самые бюджетные деньги правительство Зеленского просрало - вот это совершенно другое.

Не целесообразно закупать государству в большом количестве, например, тесты на сифилис в количестве 38 млн, на всю страну - если вся страна одномоментно не планирует ним заразиться. Глупо замораживать деньги на какие-то аппараты, если никто не знает - когда и что случится через месяц. В пределах допустимого прогноза - да. Но бездумно забивать склады и пусть оно там пылится - нет.

А вот иметь денежную подушку безопасности для таких вызовов - ДА. Иметь резервы в экономике для помощи при пандемии системе здравоохранения - ДА.

И еще, может г-н Аристов не в курсе - вся страна ногами упиралась, чтобы не принимать реформы Уляны Супрун.

"Мы до последнего сопротивлялись, как могли" - заявляет харьковская чиновница Горсовета. И они этим гордятся. Мешали все - и наверное этот персонаж в том числе.

Мешали - а жить и лечиться хотели, как в Европе.

И вот вопрос, скорее, в рельсу: они там у Зеленского все такие?

"Уважаемый Илон Маск! Я такой-то! Все вопросы решайте с президентом Украины Зеленским, а не с Супрун, потому что она и виновата в наших бедах..."

М-да.

Вопрос следующий:

- что там с бюджетом?

- где деньги?

- где маски? Где костюмы для медиков?

- почему падает экономика с прошлой осени, ДО эпидемии?

- и почему власть не смогла подготовиться к этому еще в декабре, когда новости из Китая уже стали известными?

Ну и причем здесь Супрун?

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