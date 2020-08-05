Молодежь стала в три раза чаще болеть коронавирусом – ВОЗ

Молодежь стала в три раза чаще болеть коронавирусом.

Количество инфицированной коронавирусом молодежи в возрасте от 15 до 24 лет увеличилась в три раза за пять месяцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Анализ ВОЗ, проведенный с 24 февраля по 12 июля, показал, что доля больных людей в возрасте 15-24 лет выросла с 4,5% до 15%.

Отмечается, что рост связан с посещением ночных клубов и пляжей молодыми людьми, а также игнорированием масочного режима и социального дистанцирования.

Как писал OBOZREVATEL ранее, представитель ВОЗ доктор Дэвид Набарро заявил, что мир должен "научиться жить" с коронавирусом, поскольку он не исчезнет в обозримом будущем.