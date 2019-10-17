Много снега и морозы: народный синоптик рассказал, когда в Украину придет зима

Первые морозы придут в Украину в середине ноября. Затем потепление вернется, а настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря.

Такой прогноз погоды в Украине озвучил в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.

По словам Горбаня, первые 3-4 дня ноября дневная температура будет держаться на уровне +10...+14. Затем температура упадет, и в течение пяти дней будет держаться +6...+9.

"А с 12 по 22 ноября будут слабые устойчивые морозы. Будет -2...-4, а 17-18 ноября температура будет достигать -9...-11. С 23 ноября – вновь потепление, и до конца ноября температура еще плюсовая", – спрогнозировал он.

Как отметил народный синоптик, "устойчивая зима начнется четко с 12 декабря".

"3-4 первых дня декабря будет минусовая температура, потом 4-5 дней плюсовая, +3...+4. А с 12 декабря и до конца месяца – полностью минусовая температура. Правда, морозы невысокие – они где-то -4...-5, -11...-12. И только 24-25 декабря могут достигать -13...-15", – рассказал он.

"Зима ожидается с хорошими морозами – весь январь морозный, а февраль будет сильней, чем январь. Там будут достигать до -18...-20. Снег будет идти постоянно. Больших периодов оттепели не наблюдается. Практически вся зима будет очень снежная", – добавил Горбань.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Британии спрогнозировали, что зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет.

В свою очередь, в Украине климатологи не ожидают морозных рекордов.

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