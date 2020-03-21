Младенцы на экспорт: как в Украине цинично торгуют детьми

В Киеве произошел ужасный случай. Медики, которые приехали на вызов, обнаружили в одной из комнат общежития мертвого младенца. А женщина, которая и вызвала врачей, толком не могла объяснить, чей это ребенок.

Чуть позже выяснилось, что ребенка родила суррогатная мать для пары из Германии. Пока будущие родители оформляли документы, фирма по суррогатному материнству передала младенца молодой женщине - она только начала сотрудничество с компанией. И это для нее стало первым испытательным "заданием".

О диком конвейере продажи малышей, в который превратилась Украина, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Отдали новенькой сотруднице

Эта история произошла всего несколько месяцев назад. Предварительная экспертиза показала, что причиной смерти малыша оказалась вирусная инфекция. Сейчас правоохранители проводят расследование.

"Уголовное производство открыто по двум статьям: "Убийство" (потому что новорожденный умер) и "Торговля людьми" по отношению к несовершеннолетнему, повлекшее тяжкие последствия", – сказала нам спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Суррогатная мама родила малыша в Кропивницком. Женщина призналась, что согласилась родить ребенка из-за бедственного материального положения. У нее есть семья: сын и муж, который и подписывал все договора на суррогатное материнство.

Родителями, которые "заказали" себе малыша, стали гражданин Германии и его супруга из Запорожья. Следователям женщина уже рассказала, что у нее есть двое несовершеннолетних детей, а у мужа – дочь от первого брака. Но общего ребенка родить не получалось, поэтому обратились в клинику. А когда малыш родился, оформили ему свидетельство о рождении и ждали, пока будет готов пакет документов для вывоза ребенка за границу.

"Я уехала в Запорожье к своим детям, они живут с моими родителями. А муж улетел во Франкфурт-на-Майне", – рассказала потерпевшая.

Суррогатным мамам обещают большие заработки i24.com.ua

А сотрудники фирмы, которая организовала рождение малыша, не знали, куда на это время деть ребенка. Поэтому присматривать его взялась новая сотрудница. Женщина за месяц до этого устроилась на работу в компанию, причем неофициально. За 10 тысяч гривен в месяц она должна была общаться с беременными суррогатными мамами.

Живет она в общежитии, поэтому туда и привезли новорожденного, коляску, детское питание в уже открытых коробках. А ухаживать за ребенком помогала ее мама. Немецкому отцу девушка должна была отсылать фото малыша на мессенджер.

Она рассказала следователям, что накануне трагических событий мама покормила мальчика детским питанием. Он уснул, ночью тоже был еще жив. А с утра уже не дышал. В суррогатной фирме, узнав о смерти ребенка, просили девушку соврать, мол, это малыш знакомой, за которым она присматривала.

Идеальная репутация

На сайте той самой фирмы, которая занимается "суррогатным бизнесом", указано, что они работают в Украине больше 10 лет. За это время "осчастливили" уже две сотни семей.

Также здесь подробно расписан заманчивый прейскурант для тех, кто желает выносить иностранцам ребенка. Обещают выплатить $18 тыс., предоставить бесплатное медобследование, сопровождение врачей, проживание и питание в Киеве.

"А будущие родители ребенка обычно задаривают подарками суррогатных мам. Так что без сувениров не обойдетесь", – сказали нам в репродуктивном центре.

Украинок рекламируют в Америке

Правда, подтверждения, что центр действительно официально работает в Украине, мы не нашли. Ни в базах Минюста, ни в других справочниках информации о нем нет вообще. На сайтах по трудоустройству указано, что сфера деятельности фирмы — туризм. А по адресу, указанному как офис, находится медицинская клиника, только с совершенно другим названием.

На американских сайтах "туристической фирмы" рекламируют украинок, готовых родить и отдать ребенка. Пакет "все включено" с родами в Европе обойдется бездетной семье в €40 тыс. В США и Канаде это будет стоить дороже – €95 тыс.

Подсунули чужого ребенка

Оказалось, что история с "суррогатным материнством", которую расследуют столичные правоохранители, не единственная. В Оболонском районе Киева открыто другое уголовное производство. Там гражданин Китая уплатил известной фирме $18 тыс. за рождение ребенка. В роддоме № 1 Киева иностранной паре выдали справку о генетическом родстве с малышкой. И на основании этого документа семья оформила свидетельство о рождении девочки.

Но в родном Китае установили, что вероятность отцовства — ноль процентов, то есть гражданину КНР подсунули чужого ребенка. И он отказался от малышки. По слухам, пара опять прибегла к услугам суррогатной мамы, которая вынашивает им нового малыша.

“Расследование проводится. И сейчас продолжается генетическая экспертиза. В отношении ребенка начат процесс усыновления другой семьей. Но им все равно придется ждать получения результатов ДНК-экспертизы", – уточнила Надежда Максимец.

Торгуют детьми, как в супермаркете

Суррогатное материнство стало серьезной проблемой для Украины — приемных родителей часто дурят или они сами отказываются от малышей, если те рождаются, например, с инвалидностью. В любом случае, наши "заробитчане" пытаются угодить иностранцам, а интересы детей вообще никак не защищены, объясняет нам уполномоченный по правам детей Николай Кулеба.

"За последнее время у нас с десяток случаев, когда родители отказывались от деток. Это лишь то, что я знаю. Но таких случаев может быть намного больше. Потому что вопрос, который в стране никак не урегулирован, приводит к тому, что таких родителей обманывают.

Интернет буквально забит объявлениями наших соотечественниц Скриншот

Или родители сами отказываются. Как, например, американская пара оставила малышку из-за того, что ребенок родился с инвалидностью. А французскую пару задержали, когда они пыталась вывезти ребенка в багажнике автомобиля", – говорит Кулеба.

Он объясняет, что страны, которые пытались решить проблему суррогатного материнства, сначала накладывали мораторий – вообще запрещали такой вид бизнеса. А потом, когда законодательство было урегулировано по новым правилам, суррогат открывался.

"Я общался с европейскими коллегами, они – за полный запрет суррогатного материнства. Не только потому, что это торговля детьми, а потому что это аморально. Ведь все эти услуги не в интересах детей, а в интересах взрослых, которые не могут иметь детей", – уточняет Кулеба.

По его словам, как минимум, в Украине должен действовать запрет суррогатного материнства для иностранцев. "Ведь мы как страна работаем на заграничный спрос и на иностранные семьи – удовлетворяем их потребности и их желание получить украинского здорового ребенка. А как максимум — необходимо запретить суррогат вообще", – говорит Кулеба.

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