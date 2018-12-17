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Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим"Все статьи автора

Мировая интрига: судья и фига

2.8т

Одним жестом госпожа Щербань объяснила нам все про судебные реформы в стране, юриспруденцию, дивергенцию, индиференцию, про всю евроинтеграцию и наше "правовое поле Чудес"

Я определился с титулом "Человек Года"… За оставшиеся дни до 2019-го вряд ли кто-то изменит мой выбор. Судья Ореховского района Запорожской области Лариса Щербань, показавшая адвокату дулю, вне конкуренции!!!

Предлагаю сделать эту даму, за откровенность, обычно несвойственную Фемиде, топ-моделью мирового масштаба. Моделью не в смысле конкурса красоты, а в плане известности. Думаю, этот "колоритный запорожский мемасик в судейской мантии" стоит того, чтобы о нём узнала страна! Да и всему миру тут есть на что взглянуть! Это вам не знаменитое, тупое русское "ломай меня полностью!" из Гусь-Хрустального Владимирской области…. (с жалкими одиннадцатью миллионами просмотров). Здесь наш …чисто украинский, казацкий, запорожский колорит! Тут, как мне кажется, есть возможность обойти на повороте несчастные клипы Мадонны, Джексона и Кэти Пери…

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Одним жестом госпожа Щербань объяснила нам все про судебные реформы в стране, юриспруденцию, дивергенцию, индиференцию, про всю евроинтеграцию и наше "правовое поле Чудес". Считаю, стоит эту ФИГУ сделать новым символом Фемиды в моей стране. Дама с завязанными глазами - и скульптурно и морально устарела… Здесь же конкретный свежачок… полный креативчик… Вот так и сваять новую богиню правосудия прямо с судьи Щербань. И глаза пусть будут развязаны (точней один..., второй там дулей перекрыт) и палец левой руки вверх без каких-либо весов… К черту это взвешивание… Так лучше подчеркнута вертикаль власти… А в правой, вместо справедливо карающего меча - фига в нос народу! Все это сочное зрелище, на фоне знамени страны и герба Украины- колоритный кадр!!! Как говорят мои сынухи - Жир! Прям сочится!!!

Я видел много судей-негодяев.

Помню, когда, взяв 50 000 зелени от мариупольской трамадольной наркомафии (во время нашей акции "Обрыдло"), такая же дама, почти двойняшка судьи Щербань, вошла в зал. Увидев меня (я был тоже в мантии, только в пасторской... в рясе...), она стыдливо опустила глаза в пол. Так и зачитывала решение "отпустить наркодилера" - не поднимая глаз и не смотря мне, пастору, похоронившему многих детей- беспризорных наркоманов, в лицо. Но вот чтобы так!!!))) Фигу показать… Да еще и адвокату? Это конечно высший юридический пилотаж!!!

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Дорогая Украинская власть… Если эту тетку, думающую, что она богиня, раз села в судейское кресло, не отправят торговать морковкой и капустой, то о судебных реформах разговаривать не стоит.... Фига показана адвокату и, я так понимаю, всем нам… Крутой сюжет! Лично я буду с интересом наблюдать за реакцией власти на это фиговое дерево в судейской мантии.

Вы, дамочка, не судья - вы базарная баба.... Кстати, можете подать за это на меня в Суд!!!)))

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Автор
Геннадий МохненкоГеннадий Мохненко
Место
Украина
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Klok Marina
Klok Marina
Кандидат "достойный"))
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Степаненко Руслан
Степаненко Руслан
Позор всей системе!!
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Шинкаренко Виктор
Шинкаренко Виктор
Судью на мило! В прямому сенсі.
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