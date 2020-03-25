Минздрав рассказал, сколько украинцев за границей выздоровели от коронавируса

По состоянию на 25 марта уже шесть украинцев, которые находятся за пределами родной страны, выздоровели от коронавируса.

Такие данные озвучила представительница Министерства здравоохранения Украины на брифинге 25 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус "Главком"

"Уже шесть украинских граждан за пределами государства полностью выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в Польше – один человек, в Италии – один человек, в Японии – четыре", – сказала она.

Вместе с тем, 18 украинцев за рубежом сейчас болеют коронавирусом, еще 152 человека находятся на карантине.

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