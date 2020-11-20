Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

Он опубликован на официальном сайте МОЗ. Перечень составлен с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

В "зеленую" зону вошли 149 стран, в частности Молдова, Германия, Кипр, Албания, Дания, Латвия, Россия, Беларусь, Канада, Мексика, Индия, Израиль, Казахстан, Турция, Египет, Эстония и другие.

Среди 44 стран "красной" зоны оказалось США, Грузия, Чехия, Польша, Хорватия, Италия, Франция, Португалия, Бельгия, Венгрия, Нидерланды, Румыния, Испания, Великобритания, Словакия и другие.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине есть условия для хранения и перевозки вакцины от коронавируса (COVID-19) при низких температурах. Наша страна имеет холодильные установки с необходимой температурой -70°С градусов. При этом Степанов добавил, что сперва нужно дождаться официальной регистрации вакцины против вируса, а потом уже говорить о ее доставке.