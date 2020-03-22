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22 марта • обновлено в 19:13
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Минздрав дал рекомендации для лиц с подозрением на коронавирус

1.9т
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Министерство здравоохранения Украины предоставило рекомендации для лиц с подозрением или подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-2019, которые находятся дома в самоизоляции.

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Их разместил Telegram-канал МОЗ Коронавирус_инфо. В ведомстве отметили, что самоизоляция при симптомах китайского вируса поможет не только обезопасить себя, но и уберечь от инфицирования сотни сограждан.

Так, в случае выявления симптомов коронавируса Минздрав советует:

МЗ дал рекомендации для лиц в самоизоляции

МЗ дал рекомендации для лиц в самоизоляции

  1. Оставайтесь дома, кроме ситуаций, когда нуждаетесь медицинской помощи;

  2. Изолируйте себя от других людей и животных в своем доме / квартире;

  3. Заранее позвоните и предупредите семейного врача;

  4. Носите защитную маску;

  5. Соблюдайте правила гигиены во время чихания или кашля;

  6. Часто мойте руки;

  7. Используйте индивидуальные предметы домашнего обихода;

  8. Дезинфекция предметов / поверхностей;

  9. Мониторинг состояния здоровья;

  10. Прекращение самоизоляции.

Рекомендации Минздрава для лиц с симптомами коронавируса

Рекомендации Минздрава для лиц с симптомами коронавируса

Телеграмм Коронавирус_инфо

Рекомендации Минздрава для лиц с симптомами коронавируса

Рекомендации Минздрава для лиц с симптомами коронавируса

Телеграмм Коронавирус_инфо

Как сообщал OBOZREVATEL, также рекомендации из-за коронавируса дали в МИД Украины. Прежде всего посоветовали временно воздержаться от поездок в города и страны, наиболее пораженные болезнью.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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