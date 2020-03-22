Минздрав дал рекомендации для лиц с подозрением на коронавирус

Министерство здравоохранения Украины предоставило рекомендации для лиц с подозрением или подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-2019, которые находятся дома в самоизоляции.

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Их разместил Telegram-канал МОЗ Коронавирус_инфо. В ведомстве отметили, что самоизоляция при симптомах китайского вируса поможет не только обезопасить себя, но и уберечь от инфицирования сотни сограждан.

Так, в случае выявления симптомов коронавируса Минздрав советует:

МЗ дал рекомендации для лиц в самоизоляции

Оставайтесь дома, кроме ситуаций, когда нуждаетесь медицинской помощи; Изолируйте себя от других людей и животных в своем доме / квартире; Заранее позвоните и предупредите семейного врача; Носите защитную маску; Соблюдайте правила гигиены во время чихания или кашля; Часто мойте руки; Используйте индивидуальные предметы домашнего обихода; Дезинфекция предметов / поверхностей; Мониторинг состояния здоровья; Прекращение самоизоляции.

Рекомендации Минздрава для лиц с симптомами коронавируса Телеграмм Коронавирус_инфо

Рекомендации Минздрава для лиц с симптомами коронавируса Телеграмм Коронавирус_инфо

Как сообщал OBOZREVATEL, также рекомендации из-за коронавируса дали в МИД Украины. Прежде всего посоветовали временно воздержаться от поездок в города и страны, наиболее пораженные болезнью.

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