Есть целый комплекс аргументов в пользу принятия Путиным решения аннексировать Крым. Я считаю, что, во-первых, для Путина было важно не допустить распространение украинской революции и ее влияние на Россию. Люди в Кремле, которые в прошлом из КГБ, живут в неком своем параноидальном мире, все время опасаясь, что какая-то революция, Оранжевая или Майдан, перекинется на Россию и обрушит их клептократический режим. Они также понимают, что этот режим закончится и придется отвечать за многие свои правонарушения и преступления.

К 14-му году рейтинги Путина постепенно шли вниз. Собственно это происходило примерно по той же схеме, как происходит сейчас. Сначала продавливание победы на выборах, потом разочарование людей в происходящем. Исходили сигналы, серьезно тревожащие власть. В частности, успехи на выборах в Москве, когда, Алексей Навальный чуть ли не прошел во второй тур вместе с Собянином. И хоть этого не произошло из-за фальсификаций, его результат около 30% был шоковым для представителей власти. Они не ожидали, что может быть такой взлет на кампании, где у кандидата практически нет доступа к телевидению.

Владимир Путин

Тут присутствует идея патриотической мобилизации. Кроме того эти люди живут в мире, заказанном им пропагандой. Чем больше они рассказывают россиянам с помощью телевидения, что в Украине националистический и фашистский режим, какая-то "хунта" – тем больше они и сами начинают верить в то, что так оно и есть или через какое-то время будет.

Когда они в то время заказывали пропаганду о том, что русским в Крыму угрожают бандеровцы и прочие выдумки, раздували заказ на радикалов, а возможно и кого-то стимулировали в Украине в этом направлении, то они в конце-конце начали отчасти верить в то, что жителям Крыма угрожают западноукраинские националисты. Это тоже было аргументом для принятия решения.

Оно назревало постепенно – сначала вмешательство, раздумья, а не создать ли с Крыма какую-нибудь Абхазию или Приднестровья – такую же непризнанную республику. А потом уже в процессе размышлений в кругу близких товарищей Путиным лично было принято решение, от которого его некоторые отговаривали, предупреждая, что будут санкции – провести аннексию по тому сценарию, который мы видели.

Это личное решение Путина, которое было продиктовано желанием поднять рейтинг, создать патриотическую мобилизацию, закрыться от влияния украинской демократической революции и неверной оценки положения в Крыму с точки зрения каких-то угроз русскоязычному населению.

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