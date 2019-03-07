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Михаил Соколов
Михаил Соколов
Российский журналист Все статьи автора

Почему Путин аннексировал Крым: аргументы

10.3т

Есть целый комплекс аргументов в пользу принятия Путиным решения аннексировать Крым. Я считаю, что, во-первых, для Путина было важно не допустить распространение украинской революции и ее влияние на Россию. Люди в Кремле, которые в прошлом из КГБ, живут в неком своем параноидальном мире, все время опасаясь, что какая-то революция, Оранжевая или Майдан, перекинется на Россию и обрушит их клептократический режим. Они также понимают, что этот режим закончится и придется отвечать за многие свои правонарушения и преступления.

К 14-му году рейтинги Путина постепенно шли вниз. Собственно это происходило примерно по той же схеме, как происходит сейчас. Сначала продавливание победы на выборах, потом разочарование людей в происходящем. Исходили сигналы, серьезно тревожащие власть. В частности, успехи на выборах в Москве, когда, Алексей Навальный чуть ли не прошел во второй тур вместе с Собянином. И хоть этого не произошло из-за фальсификаций, его результат около 30% был шоковым для представителей власти. Они не ожидали, что может быть такой взлет на кампании, где у кандидата практически нет доступа к телевидению.

Почему Путин аннексировал Крым: аргументы

Владимир Путин

Тут присутствует идея патриотической мобилизации. Кроме того эти люди живут в мире, заказанном им пропагандой. Чем больше они рассказывают россиянам с помощью телевидения, что в Украине националистический и фашистский режим, какая-то "хунта" – тем больше они и сами начинают верить в то, что так оно и есть или через какое-то время будет.

Когда они в то время заказывали пропаганду о том, что русским в Крыму угрожают бандеровцы и прочие выдумки, раздували заказ на радикалов, а возможно и кого-то стимулировали в Украине в этом направлении, то они в конце-конце начали отчасти верить в то, что жителям Крыма угрожают западноукраинские националисты. Это тоже было аргументом для принятия решения.

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Оно назревало постепенно – сначала вмешательство, раздумья, а не создать ли с Крыма какую-нибудь Абхазию или Приднестровья – такую же непризнанную республику. А потом уже в процессе размышлений в кругу близких товарищей Путиным лично было принято решение, от которого его некоторые отговаривали, предупреждая, что будут санкции – провести аннексию по тому сценарию, который мы видели.

Это личное решение Путина, которое было продиктовано желанием поднять рейтинг, создать патриотическую мобилизацию, закрыться от влияния украинской демократической революции и неверной оценки положения в Крыму с точки зрения каких-то угроз русскоязычному населению.

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Автор
Михаил СоколовМихаил Соколов
Темы
Аннексия КрымаЕвромайдан
Персона
Денис Путинцев
Место
Россия
Теги
Новости КрымаНовости РоссииКрым
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Да главная причина в том ,что нарисовалась перспектива базы НАТО в крыму.,по итогам переворота.вот и стал выбор ,ну а то что Путин разные варианты просчитывал факт,хотя судя по тому .что Россия сразу после переворота не подняла вселенский кипеш может свидетельствовать о том .что были какие то договорённости с так наз.западными партнёрами ,которые потом вероятно решили нашу наебать.иначе чем объяснить довольно вялую реакцию Москвы на силовой захват власти в Киеве.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Если бы вфя был настоящим президентом, то не продал Крым под военную базу эрефии. А в 2017 украинцы вытурили бы военных эрефовцев И не было бы всего этого ужаса.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Сраша роздмухувала Майдан. Їй потрібен був безлад в України. Бо це фльор . Прикриття агресії Московії.
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