Арест известного украинского блогера в Иране: появились детали

Министерство иностранных дел Украины поручило посольству в Иране установить контакт с арестованным тревел-блогером Артемом Суриным и предоставить ему исчерпывающую правовую помощь.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос OBOZREVATEL. Также в МИД добавили, что дело находится на контроле посольства Украины в Иране.

Напомним, в Иране украинский блогер, путешественник Артемий Сурин попал в неприятную ситуацию. В городе Ардакан он был арестован из-за дрона, который был у него с собой. Судя по сообщению на страничке Артемия, сначала его держали в полицейском участке, а потом суд за полчаса постановил его арестовать. Мужчину подозревают в шпионской деятельности.

Блогеру пытались подсунуть бумаги на иностранном языке, но он отказался их подписывать. Также ему не предоставили переводчика.

В конце июня блогер был в Индии Instagram Артемия Сурина

Еще осенью прошлого года Сурин, основатель движения ONE LIFE, отправился в кругосветное путешествие. Его цель была – пересечь шесть континентов, побывать в 35 странах и все это за 9 месяцев.

Последнее его сообщение в Instagram появилось 2 июля. Тогда он был в Пакистане. Он добрался до племени долгожителей Хунза, где пообщался со 105-летней жительницей и расспросил о правилах их жизни.

Артемий Сурин Instagram Артемия Сурина

Также его товарищ Александр Нагорный сообщил, что связь с ним была несколько часов назад. Он сообщил, что его везут в суд арестовывать, у него отобрали вещи и ему чудом удалось сохранить телефон. Сейчас его телефон отключен.

Александр Кислюн, партнер Артемия сообщил, что его коллегой уже занимается посол Украины в Иране. Сейчас переводят документы, поскольку они все там на фарси, английский в официальных документах не используется. "Артемий до сих пор в суде городка Ардакан. МИД пообещал держать нас в курсе", - сообщил Александр Кислюн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известный блогер-десантник, ветеран АТО Валерий Великжанин, более известный как Валерий Ананьев во время сложного путешествия в Норвегию поранил щеку. Это случилось, когда он переходил горы.

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