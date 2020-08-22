Международная академическая школа 'Одесса' открывает двери – Кивалов

– До 1 сентября, начала нового учебного года, остались считанные дни. К приему первых учеников готовится и новое в Одессе учебное заведение с громким названием – Международная академическая школа "Одесса". Внешний облик школы непривычный, даже помпезный… Сергей Васильевич, так было задумано? И почему – академическая? Почему – международная? Почему – нового образца?

– Одесса всегда была центром науки и образования. И эти добрые традиции следует продолжать. В организации учебного процесса у нас наработан хороший опыт. Мы построили два университета, три колледжа. Когда семнадцать лет назад мы открывали Международный гуманитарный университет, негосударственное высшее учебное заведение, многие не верили в перспективу его развития. Первый набор составил всего семь человек. А сегодня там учатся 6 тысяч студентов и работают почти 500 преподавателей и сотрудников. Национальный университет "Одесская юридическая академия" тоже был построен с нуля, а сегодня здесь обучается более 20 тысяч студентов из всех регионов нашей страны.

Теперь, также с нуля, мы возвели Школу будущего, которая уже получила лицензию. Было много желающих построить на этом месте многоэтажный жилой комплекс или развлекательный центр с казино. А мы построили полноценную общеобразовательную школу общей площадью 22 тысячи квадратных метров в районе, где наблюдается острая нехватка школ, а те, что функционируют, очень перегружены.

– Что для Вас являлось приоритетным, когда Вы только задумывали строительство школы?

– Наша школа, являясь общеобразовательной со всеми необходимыми учебными дисциплинами, имеет важную отличительную особенность. Город получил образцовое учебное заведение, ориентированное на духовное воспитание детей. Строительство нашей школы мы начали с Храма. К слову, до 1917 года все учебные заведения начинали строить с храмов. И мы пошли по такому пути. Новое – это хорошо забытое старое. Мы объявили конкурс на лучший проект. Откликнулись аспиранты Одесской государственной академии строительства и архитектуры (ОГАСА), представившие более 50 проектов, каждый – со своим видением школы будущего. И самой, на наш взгляд, интересной оказалась визуализация, в центре которой – Храм, а от него, как лучи, раскинулись учебные корпуса. Этот проект в итоге мы и реализовали.

Дизайн-проект школьного комплекса выполнили киевские архитекторы – трижды номинированные на получение Государственной премии в области архитектуры и строительства.

– Во внешнем облике школы очень много христианской эстетики. И первые годы строительства новый объект так и именовали – Церковно-приходская школа. Потом название изменилось.

– Парадный вход – визитная карточка любого дома. А уж современнейшего образовательного комплекса – тем более. Фасад школы выполнен в необарочном стиле. Подкупольное пространство оформлено мозаичным орнаментом. В нишах арки, обрамляющей вход, – мозаичные композиции. Над их созданием трудилась целая группа мозаичников. А в нишах фасада – скульптурные композиции. Наверху по фасаду – четыре мозаичных панно Богородицы – Касперовской Божьей Матери, Млекопитательницы, Покрова Божьей Матери и Воспитательницы. Мозаика выполнена из смальты по специальным технологиям выплавки.

– Но это, можно сказать, лишь красивая форма. Более важно, каким будет внутреннее содержание.

– Строительство Международной академической школы "Одесса", школы Будущего накладывало особые обязательства. И мы все постарались выполнить. В проекте предусматривалось создание условий для получения высокого уровня образования, полноценного физического развития, формирования творческих навыков в различных кружках художественного профиля. Кроме того, мы учли духовную составляющую.

На мой взгляд, очень важно, духовное развитие школьников. Здесь будет сформирован центр духовного воспитания и творчества. Этому будут способствовать построенные здесь храмы – Сергия Радонежского и Иоанна Богослова, где детям будут прививать духовные ценности.

При желании школьники смогут посещать факультативы и слушать лекции по истории религии, изучать христианскую этику. Духовные знания очень важны для подрастающего поколения. Они способствуют воспитанию в детях таких важных качеств, как сострадание, доброта, любовь к ближнему, самопожертвование. Но эти предметы не являются обязательными, ведь вопрос религии – дело тонкое.

– Чтобы называть учебное заведение школой Будущего, следует иметь для этого какие-то основания. Какими Вы руководствовались?

– Такое название совсем не случайно. Весь учебный процесс в школе будет построен по специальным программам с применением самых инновационных технологий. Все классы уже оснащены интерактивными дисплеями Smart board (87 дюймов диагональ) – для более легкого усвоения материала. Вся школьная документация будет вестись в электронной форме – и дневники, и расписания уроков, и отметки, и замечания. Доступ к этой информации будут иметь дети, учителя и родители. Здесь будет совершенно новый подход к процессу обучения. Для этого с 15 августа начинается переобучение преподавателей, которые будут здесь работать. Им предстоит пройти переподготовку, чтобы свободно владеть электронной системой, которой оборудована вся школа. Наши учебные классы школы оснащены современной мебелью и оргтехникой, причем, художники постарались, чтобы каждый класс был индивидуален в оформлении. Перепутать кабинет иностранного языка и украинской литературы, физики и химии – невозможно.

Международная академическая школа "Одесса" открывает двери – Кивалов

Международная академическая школа "Одесса" открывает двери – Кивалов

Международная академическая школа "Одесса" открывает двери – Кивалов

Международная академическая школа "Одесса" открывает двери – Кивалов

Международная академическая школа "Одесса" открывает двери – Кивалов

Международная академическая школа "Одесса" открывает двери – Кивалов

Международная академическая школа "Одесса" открывает двери – Кивалов

– Какие учебные предметы будут приоритетными для Международной академической школы "Одесса"?

– Начиная с первого класса, ученики нашей школы будут изучать иностранные языки. К уже ставшим привычными – английскому, французскому и немецкому языкам, мы добавили иврит. Знание иностранных языков расширяет горизонты, перспективы в будущей профессиональной деятельности. Это большой бонус в дальнейшем продвижении. А упор в обучении будет делаться на точные дисциплины: биологию, математику, физику, химию. Обязательными дисциплинами в нашей школе с первого класса будут шахматы и плавание, два раза в неделю. У нас олимпийский бассейн с шестью дорожками и трибунами, с современной системой очистки воды и специальными насосами, которые будут наполнять бассейн артезианской водой из подземного озера с огромными запасами воды. Кроме основного большого бассейна, есть и малый бассейн, где смогут заниматься плаваньем ученики младших классов. В школьный спорткомплекс входят огромный спортивный зал и летняя спортивная площадка. Физическому воспитанию мы уделяем огромное внимание.

– Сколько времени сможет ребенок находиться в школе? И каковы будут условия их пребывания?

– Мы постарались учесть все, чтобы ребенок мог находиться на территории школы в течение 12 часов. Для того, чтобы такое длительное пребывание вне дома было комфортным для школьника, мы создали все условия и возможности для игр, отдыха, и, конечно, питания. В образовательный комплекс входят: учебные корпуса, школьное кафе, киноконцерт холл, танцевальная студия, различные кружки, секции, студии. То есть, предусмотрено все, чтобы после уроков учащиеся могли заниматься спортом, творчеством, посещать факультативные занятия.

– Нынешнее время – непростое, неспокойное. Могут ли работающие родители, отдавая в Вашу школу детей, быть спокойными за их безопасность?

– Охранной системе уделено большое внимание. Особые требования были к технической части комплекса: пожарной сигнализации, системе видеонаблюдения. Этого требует безопасность учебного процесса и защита школы от нежелательных посетителей. Мы создали все условия, чтобы дети чувствовали себя комфортно, уютно и уверенно. Жизнеобеспечение нашей школы продумано до мелочей. При строительстве мы использовали самые современные и безопасные материалы. Школа имеет не только свою газовую котельную, но и альтернативные системы отопления: тепловые насосы и более ста солнечных коллекторов, которые обеспечат тепло в школе и подогрев воды в бассейне. Это намного экономичнее традиционного подогрева.

Были учтены и все требования для ребят с особыми потребностями: есть лифты, пандусы. Словом, Одессе повезло. Я горжусь этим проектом!

– По какому принципу будут укомплектовываться классы?

– Первый набор учеников в Международную академическую школу "Одесса" уже завершен. Пока он небольшой, хотя школа рассчитана на 1200 учебных мест. Необходимо проработать все детали. Для родителей, пожелавших, чтобы их дети обучались в Международной академической школе "Одесса", мы организовали экскурсии, чтобы они увидели все своими глазами.

Классы будут малочисленными – по 15-17 человек, максимум по 20. Это особо актуально в период пандемии. Кроме того, для всех очевидно, что в классах по 40-45 человек сложно наладить полноценный образовательный и воспитательный процесс. А ведь в близлежащих школах дело обстоит именно так. Нужно разгрузить существующие школы, строить больше новых детских садов и школ. Мы в нашей школе работаем одновременно и качественно, и на перспективу.

– Ну, и главный, наиболее болезненный вопрос: будет ли обучение в Вашей школе платным? И во сколько будут обходиться родителям "академические" школьные условия?

– Международная академическая школа "Одесса" дорога в содержании. Затраты на нее окупятся не раньше, чем через 20 лет. Для того, чтобы школа была государственной или муниципальной, государству и городу следовало как-то поучаствовать в процессе ее создания. Школа ведь – социальный проект. Но долевого участия ни со стороны государства, ни со стороны местных советов не последовало, во время строительства нам ничем не помогли. Из бюджета не было выделено ни копейки. И у нас бы не получилось реализовать проект такого размаха, если бы не поддержка нашей политической силы – Украинской морской партии.

Для нас очень важен принцип социального равенства – чтобы школу могли посещать все дети, независимо от вероисповедания, места проживания и материального достатка их родителей. Мы надеемся, что со временем учебное заведение заключит договор с городским советом для создания определенного количества бюджетных мест, чтобы школу могли также посещать дети из многодетных и малообеспеченных семей, которые не имеют возможности оплачивать обучение. Если город из бюджета будет оплачивать коммунальные услуги, мы сможем обучать половину школьников бесплатно.

Сейчас пока все депутаты заняты предстоящими выборами, им не до этого. Думаю, договор будет заключен уже с новым депутатским корпусом Одесского городского совета. В перспективе возможно обучение детей из близлежащих пригородов и районов. Есть ведь много способных, одаренных детей в той или иной области знаний, спортсменов. Это мое предложение уже поддержали в Облсовете, идеей заинтересовался губернатор Максим Васильевич Куцый. Для того, чтобы дети, проживающие в Одесской области, имели возможность учиться в Международной академической школе "Одесса", нужно будет построить школьный кампус, место на территории учебного комплекса для такового имеется.

– Осталась неделя до открытия школы. Удалось ли осуществить всё, что задумывалось первоначально, к торжественному приему детей?

– Думаю, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поверьте, вам будет на что посмотреть. Сейчас завершаются работы над созданием образцового школьного двора. Мы заканчиваем благоустройство территории и зеленой зоны. Весной мы высадили 72 сосны, и все они принялись. В унисон нашему проекту преображается и вся улица Академическая. Там проводится озеленение, будут высажены деревья и кусты.

А наша школа, я уверен, станет украшением города-героя Одессы. Я благодарен нашей политической силе – Украинской морской партии, которая всячески поддерживала строительство этого комплекса. Без этой поддержки вряд ли мы смогли бы воплотить мечту о школе Будущего в реальность. Добро пожаловать в Международную академическую школу "Одесса"!

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