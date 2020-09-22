"Метинвест" подарит молодым архитекторам путешествие на "Экспо-2020" в Дубаи

Генеральный партнер архитектурного конкурса Steel Freedom компания "Метинвест" отметит самое интересное архитектурное решение с применением стальных конструкций от команд-участников особым призом

Победители спецноминации конкурса Steel Freedom отправятся в Дубаи на выставку "Экспо-2020", которая пройдет с 1 октября 2021-го по 31 марта 2022-го, сообщили организаторы конкурса.

"Группа "Метинвест" уже семь лет поддерживает Steel Freedom. За это время конкурс стал настоящим событием в архитектурной среде Украины. Он приносит пользу всем участникам рынка: студенты получают свою первую работу, практикующие архитекторы – талантливых сотрудников, заказчики и девелоперы – проекты. Причем проекты, которые уже реализуются. Мы уверены, что с каждым годом таких проектов будет становиться все больше, а участники конкурса изменят наше представление о современной архитектуре и решениях из металла", - заявил директор по маркетингу группы "Метинвест" Роман Курашев.

Регистрация команд-участников конкурса до 30 сентября.