Метеоролог дала аномальный прогноз на ближайшие зимы в Украине

В Украине из-за планетарного изменения климата в будущем будут преобладать более теплые и малоснежные зимы.

Такой прогноз сделала украинский географ-метеоролог Вера Балабух, передает Униан.

Она рассказала, что в течение последних десятилетий температура воздуха в Украине существенно возросла.

Зима в Украине

"Зимой повышение температуры в значительной степени обусловлено ростом минимальной температуры. Как следствие, отмечается сокращение продолжительности холодного периода, продолжительности залегания снежного покрова", – пояснила синоптик.

Она подчеркнула, что даже в северных регионах Украины все реже выпадает снег. Метеоролог пояснила, что потепление происходит из-за того, что Мировой океан нагревается и подогревает атмосферу.

"Потепление будет продолжаться, вероятность выпадения снега уменьшаться. Однако, это не значит, что у нас больше не будет снежных и холодных зим. Они будут. Но преобладать более теплые и, вероятно, малоснежные", – резюмировала Балабух.

Как сообщал OBOZREVATEL, мнения синоптиков, какой же будет весна в Украине, разделились. Одни прогнозируют сильную засуху, другие же надеются на дожди на протяжении всех трех весенних месяцев.

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