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Месяц военного положения: украинцы высказалась об отмене

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Мнения украинцев касательно окончания в стране 26 декабря действия режима военного положения разделились.

В соответствующем опросе на сайте OBOZREVATEL читатели не пришли к единому решению. Всего в интерактиве участие приняли более 18,3 тысяч человек.

"Стоило ли Украине отменять военное положение?" — на такой вопрос предлагалось дать ответ.

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Месяц военного положения: украинцы высказалась об отмене

Наибольшее количество проголосовавших (34%) выбрали вариант: "Его и вводить не стоило".

Немного меньше респондентов (30%) заявили, что особый режим стоило продлить. "Нет, война же не закончена!" — ответили они.

Почти каждый четвертый (23%) поддержал данное решение. "Обещали месяц — все по-честному", — сказали читатели.

Наименьшее количество пользователей (13%) поддержали следующую тезу: "После выборов надо будет возобновить".

Месяц военного положения: украинцы высказалась об отмене

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на заседании СНБО, во время которого объявили об отмене в Украине военного положения, доложил о готовности украинской армии дать отпор агрессору в случае военной эскалации.

Представительница Украины в Трехсторонней контактной группе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко указала на плюсы военного положения, назвав его "маркером готовности дать отпор".

В то же время президент Петр Порошенко подчеркнул, что за месяц действия военного положения страна сделала много для укрепления обороноспособности, в том числе на международной арене. Однако он также озвучил две главные неудачи.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Темы
Опросы ОбозревателяРоссийско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
военное положениеопрос
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