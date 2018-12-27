Месяц военного положения: украинцы высказалась об отмене

Мнения украинцев касательно окончания в стране 26 декабря действия режима военного положения разделились.

В соответствующем опросе на сайте OBOZREVATEL читатели не пришли к единому решению. Всего в интерактиве участие приняли более 18,3 тысяч человек.

"Стоило ли Украине отменять военное положение?" — на такой вопрос предлагалось дать ответ.

Наибольшее количество проголосовавших (34%) выбрали вариант: "Его и вводить не стоило".

Немного меньше респондентов (30%) заявили, что особый режим стоило продлить. "Нет, война же не закончена!" — ответили они.

Почти каждый четвертый (23%) поддержал данное решение. "Обещали месяц — все по-честному", — сказали читатели.

Наименьшее количество пользователей (13%) поддержали следующую тезу: "После выборов надо будет возобновить".

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на заседании СНБО, во время которого объявили об отмене в Украине военного положения, доложил о готовности украинской армии дать отпор агрессору в случае военной эскалации.

Представительница Украины в Трехсторонней контактной группе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко указала на плюсы военного положения, назвав его "маркером готовности дать отпор".

В то же время президент Петр Порошенко подчеркнул, что за месяц действия военного положения страна сделала много для укрепления обороноспособности, в том числе на международной арене. Однако он также озвучил две главные неудачи.