"Места забрали в наглую!" "Слуги народа" оказались в центре скандала

У украинцев возникли проблемы с проездом в поезде, следовавшем в Киев из-за представителей партии "Слуга народа", которые возвращались с тренинга в Трускавце.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Евгений Кульчицкий. Он добавил, что для "слуг" в поезде забрали 4 вагона. Люди, соответственно, не смогли попасть на свои места.

"Новые лица решили поучиться в Трускавце и вместе поехать обратно в Киев, видно, чтобы не заморачиваться, в последний момент забрали 4 вагона в поезде, который идет в столицу", – написал он.

"Ничего, что в эти вагоны обычные люди уже приобрели билеты, ничего, что у них в наглую забрали их места, ничего, что их не предупредили, ничего, что начальник поезда сам ничего не знает, а всех просто поставили перед фактом", – отметил Кульчицкий.

Он добавил, что людям впоследствии нашли места в других вагонах, однако, все ли смогли уехать, не известно.

В сети бурно отреагировали на произошедшее, назвав ситуацию "совковой".

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга Народа", которая провела 4-дневный тренинг для будущих народных депутатов в Трускавце, на этом не остановилась и начинает Офис обучения и развития партии, а также запланировала новые программы на осень.

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