Месть обиженных женщин? Психолог нашел причину рака Заворотнюк

Психолог Дардо Кусто завил, что проблемы со здоровьем у актрисы Анастасии Заворотнюк начались из-за стресса, который спровоцировали недоброжелатели.
Об этом сообщает издание "Комсомольская правда". По его словам, "Анастасия столкнулась с завистью, и предательствами"
Анастасия Заворотнюк
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"Ситуация у Насти была в следующем. Столкнулась она и с завистью, и с предательствами, но проблема не в этом. А в том, что всю эту боль актриса держала долгое время в себе. Но если какое-то время не решать эту ситуацию с психологом (или другим специалистом), то душевная боль уходит из сознания в подсознание, потом в бессознательное. Так вот если это не терапировать, то механизмы защиты не могут долго держать этот вытесненный конфликт. И он проявляется в виде тревоги, хронической усталости, а далее в очень серьезных болезнях", – заявил он.
При этом он подчеркнул, что у Заворотнюк было много недоброжелателей, конфликтов. В результате она "много лет носила невысказанную обиду", отметил Кусто.
"Было очень много женщин, которые просто-напросто ее не любили. Настя не решала этот вопрос. Вот такой тип характера бывает у людей, когда они держат все в себе. Это плохо. Если невытесненная, непроговоренная обида и боль долго копится, то приводит в том числе к психосоматическим заболеваниям. Это может проявиться в виде давления, кожных болезней или более серьезных. Не случайно же медики говорят: все болезни от нервов", – описал он суть проблемы.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что у российской актрисы Анастасии Заворотнюк есть шанс на избавление от рака головного мозга.
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