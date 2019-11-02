Месть обиженных женщин? Психолог нашел причину рака Заворотнюк

Психолог Дардо Кусто завил, что проблемы со здоровьем у актрисы Анастасии Заворотнюк начались из-за стресса, который спровоцировали недоброжелатели.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда". По его словам, "Анастасия столкнулась с завистью, и предательствами"

Анастасия Заворотнюк youtube.com

"Ситуация у Насти была в следующем. Столкнулась она и с завистью, и с предательствами, но проблема не в этом. А в том, что всю эту боль актриса держала долгое время в себе. Но если какое-то время не решать эту ситуацию с психологом (или другим специалистом), то душевная боль уходит из сознания в подсознание, потом в бессознательное. Так вот если это не терапировать, то механизмы защиты не могут долго держать этот вытесненный конфликт. И он проявляется в виде тревоги, хронической усталости, а далее в очень серьезных болезнях", – заявил он.

При этом он подчеркнул, что у Заворотнюк было много недоброжелателей, конфликтов. В результате она "много лет носила невысказанную обиду", отметил Кусто.

"Было очень много женщин, которые просто-напросто ее не любили. Настя не решала этот вопрос. Вот такой тип характера бывает у людей, когда они держат все в себе. Это плохо. Если невытесненная, непроговоренная обида и боль долго копится, то приводит в том числе к психосоматическим заболеваниям. Это может проявиться в виде давления, кожных болезней или более серьезных. Не случайно же медики говорят: все болезни от нервов", – описал он суть проблемы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что у российской актрисы Анастасии Заворотнюк есть шанс на избавление от рака головного мозга.

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