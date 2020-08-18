Мэр Умани заночевал в спальном мешке под Офисом президента. Фото

Городской глава Умани Александр Цебрий заночевал в спальном мешке на пороге Офиса президента в ночь с 17 на 18 августа.

Напомним, что накануне он приехал на встречу с главой государства Владимиром Зеленским, чтобы потребовать не допустить в город хасидов на празднование Рош ха-Шана. Фото с ночевки чиновника опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Не теряет надежды рассказать Зеленскому об угрозе паломничества хасидов", – подчеркивают в сообщении.

Мэр Умани Александр Цебрий провел ночь под зданием ОПУ (Telegram-канал PavlovskyNews)

По словам Цебрия, он выступает против приезда в Умань в период карантина иностранцев из "красной" зоны, где фиксируют большое количество зараженных коронавирусом. В частности, по данным мэра, сейчас в город уже прибыло около 300-400 паломников-хасидов.

Цебрий ночевал под Офисом президента в спальном мешке (Telegram-канал PavlovskyNews)

"Мэра возмутило, что людей даже не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавируса. И сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани иудейского Нового года – Рош ха-Шана, куда съезжаются паломники", – добавляют авторы публикации.

Свое обращение по этому поводу он передал в секретариат ОПУ, надеясь, что президент найдет время для встречи с ним. Последняя, очевидно, не состоялась, поэтому Цебрий, как и обещал, остался ночевать под зданием Офиса.

Цебрий намерен встретиться с президентом Зеленским (Telegram-канал PavlovskyNews)

Как сообщал OBOZREVATEL:

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