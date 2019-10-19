"Меня зовут Умид": росСМИ нашли "двойника" Зеленского

Личность мужчины, который прославился в Интернете благодаря своему сходству с президентом Украины Владимиром Зеленским, смогли выяснить российские СМИ.

Интервью с двойником украинского лидера опубликовал телеграм-канал Mash. Мужчина рассказал, что родом из Узбекистана, а в Москве работает маляром.

"Меня зовут Умид. В Москве работаю в автосервисе – я маляр. (О фото.- прим.ред.) ребята мне говорили на работе и показывали на Ютубе видео. Я не верил, но потом сам посмотрел и увидел. В метро, когда я на работу ехал, я вообще не спал, не уснул, просто вот в этот момент кто-то фоткал меня", – объяснил двойник.

По его словам, раньше о том, кто такой Владимир Зеленский, Умид не имел ни малейшего понятия. И это несмотря на то, что его друзья и знакомые обнаружили сходство еще в 2016 году.

"Потом, когда он президентом стал, потом уже узнал. А до этого я не знал его. Мне часто говорили, что похож. Везде – в маршрутках, в метро, на работе все меня так называют. Ну, вообще я с детства люблю юмор, комедии, и т.д. Любил это", – поделился он.

Под конец интервью необычный двойник пожелал президенту Украины "крепкого здоровья и счастья".

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